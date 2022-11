Luces y sombras de la gira presidencial: de la salud de Alberto, a los goles económicos

El saldo de esta road presidencial que dio una vuelta al mundo, 40.000 km en nueve días y no en ochenta como el libro de Julio Verne, deja un sabor agridulce. Favorable con el FMI, China, Francia y la actuación en la situación en la crisis venezolana. Hasta ahora sin aceptación de la candidatura de Cecilia Todesca al BID. La salud de Alberto Fernández en el centro de la escena. A pesar de ello, lo más importante pudo salvarse.

La cuestión de los pesos

Alberto Fernández regresa con goles a favor en el ámbito económico, una incógnita en lo político que hasta ahora parece una derrota y un cuerpo que le jugó una mala pasada.

Vayamos por partes, Jack. La reunión con la delegación china fue muy satisfactoria. De entrada, Alberto planteó los dos temas: por un lado, la libre disponibilidad de una parte del swap (intercambio de monedas) que actualmente suma unos u$s 18.500.000.000 que se encuentran inmovilizados y solo podías utilizarse para sostener los recursos de los estados en el banco de Basilea. Del otro el reclamo por las represas Jorge Cepernic y Néstor Carlos Kirchner, ambas ubicadas en la provincia de Santa Cruz y financiadas por el estado asiático. El gobierno nacional pretende recuperar los u$S 223,000.000 que ya transfirió para no suspender la construcción y mantener los más de 4.000 puestos de trabajo que dependen de ella. Al mismo tiempo pidió que realicen los desembolsos para la continuidad de la construcción de las mismas. La respuesta del líder chino Xi Jinping superó las expectativas.

Las gestiones de Sabino Vaca Narvaja, embajador en China, previas a la cumbre habían logrado destrabar según entendían en casa Rosada u$s 3.500.000.000. La sorpresa fue mayor cuando supieron de boca del propio Xi el monto final: u$s 5.000.000.000.- que podrán ser libremente usados, que terminan duplicando la cifra actual. Hoy la desigualdad del intercambio entre ambos países alcanzó u$s 8.000.0000.000 este año. En los últimos 10 llegó a u$s 45.000.000.000.- y ese era el reclamo más claro. China hizo una excepción.

¿Porqué obtuvo esto Argentina? Preguntó BigBang a un alto funcionario que intervino en la negociación. “Lo hicieron por que nosotros firmamos sin pedir ningún adelanto la Ruta de la Seda y fuimos los primeros en hacerlo en América Latina” respondió el interlocutor.

Sobre las represas el líder chino respondió que girarían en los próximos días u$s 500.000.000, de los cuales $ 223.000.000 son en razón del reembolso y u$s 277.000.000 para la continuidad de las obras. Habrá que esperar unos dìas a que se corrobore la información y se haga realidad.

La reunión con Kristalina Georgeva dejó satisfecha a la comitiva en Bali. La reunión llevada a cabo en el hotel Meliá concluyó con el espaldarazo para el ministro Sergio Massa, una visión positiva del FMI sobre los números que anticipan la aprobación de las metas de este año. Además, la presentación que hizo el extitular de Diputados sobre el estrago económico causado por la guerra será considerada para las metas del 2023. El gobierno consiguió que se discuta en el prospecto para el 2023 el efecto que tuvo el conflicto entre Ucrania y Rusia. Para Argentina son u$s 5.100.000.000 mientras que para el FMI esa suma asciende a u$s 3.400.00.000. Esa diferencia será discutida en los próximos meses. Además, el tema de los sobrecargos consiguió un respaldo en el G20. Allì los países plantearon el absurdo, un país que se encuentra en guerra deba pagar más cuando está en peores condiciones para afrontar ajustes debido a la situación que atraviesa. Y detrás de Ucrania se alinean Argentina y demás países del Hemisferio Sur, que ya pagaron con sobreprecios fletes, energía, fertilizantes, etc.

Amor a la mexicana

El domingo 20 se define la primera votación para ocupar la presidencia al frente del banco Interamericano de Desarrollo. Hasta este momento, Cecilia Todesca continúa compitiendo por el lugar con otros cuatro candidatos: Ildan Goldfajn de Brasil, Nicolás Eyzaguirre Guzmán de Chile, Gerard Johnson de Trinidad y Tobago, Gerardo Esquivel Hernández de México. Fuentes del gobierno nacional confirmaron a BigBang una comunicación entre Alberto Fernández y Manuel López Obrador (Presidente de México) quien se había comprometido a bajar su postulación si nuestro país presentaba la suya. Hasta este momento esto no aconteció. “Son muy latinoamericanos pero cuando tienen que decidir cruzan la frontera y se comen una hamburguesa” ironizó un de los funcionarios más importantes del gobierno, Las negociaciones seguirán hasta último minuto. “Queremos tener un candidato de consenso y esa para nosotros es Cecilia” aseguró el canciller Santiago Cafiero hoy en el avión de regreso de Madrid. Mujer y economista sus presentaciones esta semana frente a los directores del BID fueron muy buenas y consistentes. Argentina tiene 11 votos, al igual que México y Brasil. Nuestro país nunca ha ocupado esa silla y las directrices del organismo siempre son dictadas por la Casa Blanca. Cafiero habló varias veces en Indonesia con su par azteca Marcelo Ebrard, pero no tuvo un gesto definitivo allí.

También fueron importantes las reuniones con los presidentes que llevó adelante Cafiero en reemplazo del Presidente. Estuvo con todos ellos el miércoles en el bosque de manglares. Allí pudo hablar con Joe Biden y felicitarlo por el triunfo en las elecciones de medio término. Esto le da otro aire a la región, un triunfo de Trump hubiera sido dañino para el continente.

El contacto en Francia arrojó resultados positivos, especialmente lo actuado para avanzar en la solución venezolana. La reunión organizada por el presidente francés Emmanuel Macron, en la que estuvieron Fernández, su par de Colombia Gustavo Petro, la canciller de Noruega y un representante por el oficialismo y otro de la oposición. Un posible futuro cercano con negociaciones entre los venezolanos y la facilitación de los otros 4 participantes.

El hilo se corta por lo más delgado.

La noche previa al desvanecimiento el Presidente no había dormido. Varios factores pueden haber contribuido para alcanzar el sangrado del duodeno y su descompensación. Temperaturas muy elevadas, humedad en exceso entre otras.

Luego, durante cinco horas estuvimos en Bali sin novedades sobre él.

La Unidad Médica Presidencial conducida por el Dr. Manuel Estigarribia sugirió y Fernández aceptó reducir la agenda al máximo. Se quedó en el Hospital hasta tener el resultado de la endoscopía y los análisis paralelos. Desde allí directamente partió al encuentro con Xi Jinping. Es fue el día martes, después se guardó hasta las 17hs del día siguiente en que mantuvo la reunión con el FMI.

Este viernes a la tarde desde el despacho de Presidencia aseguraban a este medio que “Alberto está mejor”. Pero deberá realizarse chequeos en estos días y tratar seguramente de bajar el ritmo de trabajo.

Ya empezó una dieta que consiste en pollo con puré o calabaza. “Comida de enfermo le están dando. Ayer en Madrid le pusieron un espárrago para hacerlo gourmet”, se reía un funcionario que entra a su despacho asiduamente.

Así como señalaron a este medio que Máximo se equivocó al decir que Cristina no será candidata, por ese mismo motivo Alberto debe seguir manteniendo la idea que puede discutir el sillón de Rivadavia. No solo eso, sino seguramente la necesidad de tener más alternativas: Sergio Uñac, Daniel Scioli, etc. Por otro lado, destacaban antes del acto de Cristina en La Plata, lo que se cumplió: no realizó un discurso opositor, recorrió los temas que le importan más y así fue.