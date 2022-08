Luciani pidió 12 años de prisión para CFK: El FdT, la CGT y movimientos sociales denunciaron que buscan su proscripción

La causa por presuntas irregularidades en la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 podría marcar un antes y un después en la historia argentina. Pero no porque se haga justicia sino porque podría ser uno de los bochornos judiciales jamás vistos. La causa que involucra, entre otros, a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, no cuenta con datos certeros, y mucho menos pruebas concretas.

En el medio, durante un discurso que duró horas, en su alegato final, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que Fernández de Kirchner sufra un decomiso por 5.000 millones de pesos, ya que tomaron pruebas de otros expedientes, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta. En esta causa, que según expertos, es más mediática que jurídica, CFK pidió ampliar su indagatoria mañana. El mismo pedido de prisión fue para Lázaro Báez, Julio de Vido, José López (10 años) y para otros ex funcionarios.

En ese contexto, políticos del Frente de Todos, desde gobernadores, a diputados y senadores, hasta diversos dirigentes salieron en apoyo de la ex presidenta de la Nación y contra el “hostigamiento político, judicial y mediático” que la Justicia lleva adelante hace años contra ella.

En su cuenta de twitter, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, escribió: "Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina”. En su hilo, Wado agregó: "En estos 40 años, los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos".

Por otra parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado en defensa de la vicepresidenta. "No hay una sola prueba material que relacione a Cristina Fernández de Kirchner. El show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la ex Presidenta y de todo el peronismo", dice parte del comunicado.

En ese sentido, la CGT rechazó en el texto "la absurda calificación jurídica acusatoria impulsada por la fiscalía en contra de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en ejercicio de un mandato constitucional". Y continuaron: “Los actos de gobierno a cargo de la máxima autoridad de la Nación realizados por el mandato popular no pueden constituir el vínculo que soporte un agravante para la calificación de una acusación sin sustento", afirmó la central sindical.

Por último afirmaron: “No hay una sola prueba material que relacione a Cristina Fernández de Kirchner con el direccionamiento amañado de la obra pública ni con ningún otro delito. El show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la ex Presidenta y de todo el Peronismo. Esperamos que se haga justicia y los jueces desestimen la antojadiza acusación".

Por su parte, Santiago Cafiero, actual canciller, dijo: "La extrema derecha en América latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región, como casos a los exmandatarios Evo Morales (Bolivia) y a Luis Inácio Lula da Silva (Brasil). Nuestros pueblos son justos: no abandonan a quienes se la juegan por ellos".

A la solicitada firmada por 500 intendentes de todo el país en apoyo a Cristina y en repudio a “la persecución política, judicial y mediática". El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof dijo en TwitteR: "Basta de persecución. Basta de 'lawfare'. Todos con Cristina”. Por su parte, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, dijo: “Existe una manifiesta parcialidad de los fiscales y jueces en contra de Cristina Fernández de Kirchner en este juicio”. En ese punto, siguió: “Jueces y fiscales asociados a la trama corporativa, buscan ofrecer como logro de su accionar la condena sin pruebas de @CFKArgentina, al establishment del siempre privilegiado grupo de poderoso”.

Y completó con un mensaje directo a la actual vicepresidenta:"Cuente con este gobernador peronista y militante federal que siempre estará dispuesto a dar batalla contra quienes, hostigándola, pretenden poner de rodillas al Movimiento Nacional popular".

Desde los bloques de diputados y senadores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires repudiaron "la persecución judicial" contra Cristina. “La causa vialidad es un episodio más del hostigamiento político, judicial y mediático que se lleva adelante en forma coordinada en nuestro país y en Latinoamérica desde el año 2015", afirmaron. Y a continuación dijeron: "En el caso de nuestra Vicepresidenta, esta práctica tiene un claro objetivo: proscribirla políticamente”.

Por su parte, el Bloque de diputados del Frente de Todos afirmaron: “Solidaridad con la compañera vicepresidenta. Repudiamos toda utilización del Poder Judicial como mecanismo de persecución de dirigentes políticos y sociales. La compañera Cristina, desde hace años, es víctima de espurias estrategias y en las próximas horas tendremos nuevos episodios de una larga historia de persecución. El objetivo es condicionar políticamente a una de las referentes más importantes del movimiento nacional y popular de la historia argentina".

Por su parte, los senadores nacionales del FdT, también en un comunicado, aseguraron que existe una "persecución política" contra la Vicepresidenta por parte de la Justicia. "Nuestro interbloque se solidariza con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien desde hace años viene sufriendo una embestida mediática-judicial a partir de falsas denuncias, sin que existan pruebas fehacientes y sin que se le permita ejercer con plenitud su derecho de defensa”.