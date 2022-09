Luego del atentado, amenazaron de muerte a CFK y Massa cerró su gira por EE.UU: las claves del día

La barra de Nueva Chicago se enfrentó con la Policía de la Ciudad: hay 19 agentes heridos

La barra de Nueva Chicago se enfrentó ayer por la noche con la Policía de la Ciudad, y dejó un saldo de 19 oficiales heridos y 14 hinchas detenidos, durante el operativo se seguridad que se realizó en su estadio por la fecha 32 de la Primera B Nacional, donde se enfrentó con Almagro.

El partido iba 2 a 0, pero el torito lo terminó perdiendo 3 a 2, lo que desató la ira de un sector de 50 barrabravas encapuchados que se dirijieron hacia la platea para increpar a los jugadores y a los dirigentes.

"Yo cerré el portón para que no entre la policía", aseguró el vicepresidente de la entidad, Ricardo Sosa. "Me increparon de la barra por eso, pero le dije que adentro estaba la gente y la familia. Ellos abrieron el portón, y detrás entró la Infantería. Yo me puse adelante y le dije que se vayan. Me tiraron, pero no me dieron. Todavía había 500 personas en la tribuna, que después nos organizamos para que salgan en paz", detalló.

Chicago está a pocos puntos y pocas fechas de perder la categoría, y los violentos de siempre aprovecharon la situación para enfrentarse con una comisión directiva que desde que asumió evitó el diálogo y la negociación con ellos.

La persecución policial continuó hasta la avenida Crovara en La Matanza, donde los efectivos detuvieron a 14 integrantes de la barra.