Luis Juez ninguneó a la democracia: el prontuario con todas las barbaridades que declaró

"Ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida", expresó el senador nacional por Córdoba, Luis Juez, durante un cruce que protagonizó con la ex legisladora española Pilar Rahola en la mesaza del sábado a la noche de Mirtha Legrand.

La frase se ganó el repudio público de muchas oficialistas y opositores que criticaron la banalización que hizo en el marco de un país que tuvo una de las dictaduras militares más sangrientas de la región, con más 30 mil desaparecidos y casi 450 bebés secuestrados, de los cuales sólo se pudo recuperar la identidad de 130 hasta el momento.

"Yo no puedo aceptar esa frase, perdóneme. La democracia siempre salva la vida, respecto a las dictaduras", fue la intervención de la española, quien fue la única presente que se animó a cruzar una declaración como la que hizo Juez, totalmente alejada de los valores y tradiciones democráticas que deberían exponer los dirigentes políticos.

"No, estoy diciendo que, si comparamos el estándar de vida de 40 años atrás con el de ahora, sinceramente, con la mano en el corazón, si queremos hacer una profunda autocrítica... Si no vamos a hacer una autocrítica no vamos a arrancar nunca. Si creemos que está todo bien, bueno, olvidate", explicó el ex diputado nacional respecto a su posición

"La gente la está pasando muy mal. Hay mucho fanatismo y la violencia viene desde arriba. Uno ve que el que tiene el poder cree que tiene la razón, pero no es así. Quieren imponer la razón con la fuerza y eso la sociedad lo nota", había comentado previamente el cordobés. "Se nos cayó la clase media, una clase aspiracional, que pretendía cosas para sus hijos y hoy no está pasando", agregó en su comparación poco feliz.

Quien no dudó en responderle fue el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien disparó contra la posición de Juez en la red social Twitter, donde dijo que los dichos "son una falta de respeto a la historia de nuestro país y a quienes dejaron la vida para que la Argentina sea de todas y todos" y agregó que "poner en cuestionamiento la democracia es retroceder 40 años a los peores días de nuestra historia".

"Quienes agitan fantasmas degradando la democracia, deben asumir la grave irresponsabilidad en la que incurren. Nuestro deber es hacer una democracia más fuerte que a todos integre con justicia social", agregó Fernández en otro tramo, quien también le pidió al cordobés que se retracte ya que, incluso gracias a ella "ha hecho su carrera".

Y por más que la excusa que ofreció Juez no suene para nada fuerte al lado de la bomba que tiró y que fundamenta los vaivenes políticos que pasó la figura pública durante su trayectoria política, que lo llevaron del menemismo al sector independiente y de ahí al macrismo, no es la primera vez que los dichos de Juez levantan polémicas entre los distintos ámbitos que frecuenta, ya que -en ese sentido- tiene uno de los prontuarios más nutridos del país.

Deconstrucción a marzo

Una de las últimas frases polémicas que lanzó el ex candidato a gobernador de Córdoba fue hacia la máxima figura del país, el presidente Fernández, a quien le lanzó un discurso muy poco deconstruido y contemplativo de las minorías y sus sentimientos.

"El pueblo no se tiene que olvidar que mientras se morían nuestros amigos, este tipo estaba de joda y cuando lo descubrieron, le echó la culpa a la mujer. Cuando insistieron, dijo que no había sucedido y cuando volvieron a insistir, el maricón lo quiso arreglar con plata", había declarado en aquel entonces, en sus títpicos episodios verborrágicos, ante Radio Rivadavia.

La frase fue para mediados de este año pasado, cuando el escándalo acerca del manejo de la cuarentena y las fiestas en Olivos en medio de la cuarentena habían quedado lejos, pero todavía eran el principal combustible de la máquina política opositora.

Declarante marca cañón

En su estilo que mezcla lo confrontativo con el humor cordobés, las frases y los lugares comunes, Juez siempre da la nota cuando se tiene que referir a sus rivales políticos tanto internos como de cualquier lugar.

En septiembre del año pasado le tocó referirse al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien ya venía atendiendo desde tiempos de la cuarentena por la pandemia de COVID-19, pero que nunca se había referido a él con una frase tan fuerte como la que expresó en aquella oportunidad.

"Es un chanta ese pibe, no sé cómo lo toleran. Un pelotudo marca cañón. Se cansó de insultar y agraviar por el tema de las aperturas", señaló Juez sobre el mandamás de Buenos Aires en aquella oportunidad, frente a las cámaras de LN+.

¿Quién es el de madera?

Esta intervención ante la prensa es probablemente la más desubicada de todas las que dijo, por su contenido perverso y su costado demagógico. Es que en julio del año pasado, mezcló dos frentes de batalla del Gobierno Nacional para elaborar una crítica más vinculada a los valores de un perverso sexual que los de un representante democrático.

"Sé que el fiscal que está investigando la denuncia que hicimos por los vacunatorios VIP probablemente termine determinando que no fue un delito", declaró Juez ante el Noticiero Doce de la provincia de Córdoba.

Pero eso no quedó ahí: "Le sugiero al fiscal, ya que va a decir que no es un delito y que tiene el padrón, que se lo mande a la ministra de Salud [Carla Vizzotti] para que empiecen a probar esos penes de madera con los vacunados vip. Así en definitiva le damos una utilidad como corresponde", propuso. Las ocurrencias de Juez tienen un límite, y este fue uno de ellos.

Así dejó de ser embajador

La más famosa de todas las barbaridades que el senador expresó fue durante su gestión como embajador ante Ecuador, durante el mandato presidencial de Mauricio Macri. Allí el cordobés hizo cumplió con sus funciones de la mejor manera que pudo y vinculándose con distitntos actores de la comunidad local. Aunque su lengua nuevamente lo metería en problemas., como suele acostumbrar.

"He estado desde las 7:45 de la mañana en la escuela San José, y vos sabés que así yo no miento. Llegué hace media hora, me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa, porque no quería estar con la ropa de esta mañana, porque van a decir: este mugriento se ve que agarró hábitos ecuatorianos", lanzó en una entrevista radial que le habían realizado, en el marco de la votación de argentinos de la campaña de 2017.

Pero el funcionario no se quedó con eso, ya que salió a refrendarlo en el mismo reportaje, cuando explicó que en el pueblo Otavalo "ellos se visten a la mañana del sábado y están todo el fin de semana con la misma ropa", y que a esa tradición se refería.

El repudio del pueblo ecuatoriano a su comentario llegó a la Cancillería de Ecuador, desde donde rechazaron las declaraciones del embajador de Argentina en Quito, por "que ofenden la dignidad del pueblo ecuatoriano y contradicen el respeto y la amistad que deben regir las relaciones entre los dos países", criticó la entonces la viceministra de Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional, Lourdes Puma Puma.

"Solamente con mala fe y una malicia infinita se puede descontextualizar mis dichos, intentando hacerme quedar mal con un pueblo al que amo", salió a twitear en su defensa Luis Juez y a acusar a los demás de malinterpretar a su lengua karateka, que más de una vez se pega a sí misma y hasta se desmaya.