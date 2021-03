Macri 2021: sin ánimos de ser candidato pero con la búsqueda de injerencia en las listas

El ex presidente Mauricio Macri tiene decidido salir a jugar nuevamente a la cancha. Convencido de su sol de ex mandatario y asesor de Juntos por el Cambio (JxC) para el 2021, busca aprovechar el lanzamiento de su libro “Primer Tiempo” como disparador. Su plan es demostrar que sigue teniendo un lugar de trascendencia dentro de la política argentina.

El espejo, aunque no lo admitan en su entorno, está puesto en lo que hizo la ex presidenta y actual vice, Cristina Fernández de Kirchner, cuando dejó el poder. Pocas entrevistas, manejo interno de la coalición opositora, bendición a dirigentes y luego una eventual candidatura. Pero, las diferencias son más que claras. En primer lugar, el trajín judicial de los primeros años de Macri fuera del poder no es el mismo que el de Fernández de Kirchner.

El segundo es que, en el 2021, Macri no tiene pensado avanzar hacia una candidatura. Pero sí tiene algunas cuestiones que considera claves para el 2023. En su libro remarcó que la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, vivió momentos de tensión y dejó entrever que la candidatura para la reelección fue más una condición que le habían solicitado a ella, más que algo de lo que estuviera del todo convencida.

Pero algo cambió ahora. El ex presidente está convencido, y así lo dijo, de que Vidal debe ser candidata en la próxima elección. La mención no fue al pasar. Macri tiene en claro quiénes considera que deben ser candidatos en estos comicios y, según trascendió, expondrá su opinión al respecto.

“Su rol va a ser el de un consultor. Alguien a quién, por su experiencia, le van a ir a preguntar diferentes cuestiones”, explicaban fuentes cercanas al ex presidente, hace meses, cuando empezaba a dar sus primeras entrevistas periodísticas tras dejar el poder. Ahora el panorama sigue igual pero la duda sobre el 2023 persiste.

¿Será candidato? Cerca del ex presidente, por ahora, no dan definiciones. Eso es una marcada diferencia de lo que sucede en los otros espacios dentro de Juntos por el Cambio, en donde responden con encuestas ante la posibilidad de que Macri vuelva a ser presidente. “Tiene una imagen negativa de más del 70%”, afirman.

Eso además tiene su correlato dentro de la Casa Rosada. Tal y como sucedió con Fernández de Kirchner durante la administración de Cambiemos, el presidente Alberto Fernández suele utilizar a Macri como el motivo detrás de los males de la crisis económica del país. Ese revival del “pesada herencia” tiene también su motivo. Al subirlo al ring a Macri consideran que se inhabilitan a otros interlocutores y candidatos.

A eso se le suma la situación del ecosistema de Juntos por el Cambio en donde el senador nacional Martín Lousteau se apresta a competir por la presidencia de la Unión Cívica Radical (UCR); en donde el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio, comienzan a tender puentes en la provincia de Buenos Aires en el operativo “seducción” al peronismo no kirchnerista; y en donde el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, empieza a tener los primeros obstáculos en su afán de ser candidato a presidente.

A eso se le suma que, tal y como contó BigBang, en el Zoom del lunes la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, estuvo detrás de la difusión de la foto en donde se lo ve al ex presidente en la cama junto a su esposa Juliana Awada. Todo luego de que Macri rechazó la idea de Bullrich de proponer que el sistema de salud privado tenga chances de acceder a la compra de vacunas.