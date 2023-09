Macri aprovechó la inflación de agosto para atacar a Massa: "Es un cínico inconsciente"

Luego de que Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) diera a conocer que la inflación de agosto alcanzó el 12,4% luego de la devaluación de 22 puntos del peso, el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, responsabilizó al Fondo Monetario Internacional (FMI). “Agosto ha sido uno de los peores meses en el proceso económico de los últimos 30 años, producto de una imposición del Fondo Monetario Internacional que de alguna manera golpea enormemente nuestra economía, que es la imposición de la devaluación más el impuesto PAIS como mecanismo de garantía que pretende el Fondo para su cobro, su percepción”, dijo.

En este contexto fue que Mauricio Macri volvió a aparecer en su señal favorita, LN+, para atacar al ministro, tildarlo de "cínico" y cuestionar sus métodos al mando del Palacio de Hacienda. "Es un cínico inconsciente. Estamos en estado de hiper (inflación). Tenemos una persona que no solo es fullero como reconoció Cristina que es un tramposo, sino que es un cínico inconsciente", sostuvo el ex presidente.

Y agregó: "Dice en el cinismo que va a ser el presidente que termine con la inflación mientras nos lleva a la hiperinflación". De acuerdo con el Indec, la cifra de Precios al Consumidor (IPC) llegó hasta los 124,4% de manera interanual y el aumento de precios en los primeros ocho meses del año, según comunicó, se ubicó en 80,2%, impulsada principalmente por el rubro alimentos y bebidas, el cual creció por arriba del promedio y se estableció en 15,6%.

Al respecto, Massa advirtió que “fortalecer nuestra moneda es la mejor forma derrotar la inflación y que, además, nos permite tener la autonomía y la soberanía para pagarle al Fondo y sacarlo de la Argentina porque a lo largo de su historia, sus programas y recetas terminan siendo inflacionarios y contractivos”. Pero para Macri, el candidato de Unión por la patria solo "se sienta con el FMI al cual le echa la culpa de todo y le pide más plata".

Para el ex jefe de Estado, el organismo internacional "no tiene la culpa de la irresponsabilidad de este Gobierno". "Encima no le pagaron y le pidieron más plata así ordenan la economía. Este señor no puede ser tan irresponsable, el señor Sergio Massa. Abusando de ser candidato y ministro de Economía, volviendo a imprimir para pagar a un montón de gente, para empobrecer a los 50 millones de argentinos. Esto que está haciendo es criminal. Ya manoteó los depósitos en dólares de la gente, se consumió todas las reservas que había, trabó las importaciones y dejó sin pagar decenas de miles de millones de dólares", disparó.

Durante los minutos que estuvo en los estudios de LN+, el ex presidente de Boca advirtió que las medidas económicas propuestas por el ministro de Economía son de "mamarracho electoralista". "Lo hace con más inflación para todo el mundo. Si Perón hoy resucitase diría 'el partido que hoy me representa a mí es Juntos por el Cambio. Ellos representan a los que no trabajan", manifestó al ver una foto de Massa junto a los gremialistas, en un acto en Plaza de Mayo.

Y concluyó: "Están llenos de subsidios por todos lados. Han impulsado a más trabajadores a la informalidad que los que quedan en la formalidad. Yo he aprendido que hay que ser muy respetuoso del voto de la gente. Hay muchos argentinos enojados con el fracaso del kirchnerismo. Yo respeto a los que votaron a los libertarios porque muchos nos votaron en el 2019".

Recordemos que días atrás, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria había llamado a la oposición a votar en el Congreso el proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y consideró que Macri "estafó" a los trabajadores cuando prometió que en su gobierno "no iban a pagar ganancias". "Ya borraron con el codo que los trabajadores no iban a pagar ganancias en su gobierno, cuando Macri los estafó", había dicho.