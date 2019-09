Macri challenge en la ONU: del apasionado beso a Juliana al escueto último discurso ante la asamblea

Sin una gran agenda, con una reducida comitiva y en un viaje fugaz que se extenderá por menos de 24 horas, el presidente Mauricio Macri hablará hoy ante la asamblea anual de las Naciones Unidas, donde hará una reseña de los “grandes logros de la política exterior del presidente en sus cuatro años de gestión”, según dijo el canciller Jorge Faurie. Qué temas pondrá en agenda y cómo fueron sus discursos anteriores.

Macri arribó esta mañana a Nueva York y se alojó en el hotel The Langham, ubicado en la 5ª Avenida, en la Gran Manzana. Su estadía en los Estados Unidos no será muy extensa: esta misma noche tomará el vuelo para regresar a Buenos Aires. El presidente viajó junto al canciller y desde el domingo se encuentran en Nueva York el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

Por la tarde, Macri tiene previsto pronunciar su tercer discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas (en 2017 viajó Michetti a la ONU ya que había sido operado hacía poco de la rodilla, y según adelantó Faurie en declaraciones a A24, el mensaje de Macri girará en torno a “grandes logros” de la gestión de la política exterior y “los aportes en la apertura de la Argentina, la defensa de la democracia, de los Derechos Humanos y contribuir a la lucha en el cambio climático”.

Pero más allá del mensaje oficial, Macri tendría al menos tres reuniones bilaterales: podría reunirse con el primer ministro chino, Xi Jinping, su par canadiense, Justin Trudeau, y podría tener un encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump. La agenda oficial incluye además un encuentro con la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, autora del informe sobre la dramática situación de los derechos humanos en Venezuela.

MACRI CHALLENGE

Macri culminará su mandato con tres discursos similares ante la Asamblea de Naciones Unidas donde impulsó siempre temáticas similares, excepto en 2017, donde el presidente no fue y asistió la vicepresidenta Gabriela Michetti, debido a que Macri había sido operado hacía poco tiempo de la rodilla derecha y no podía viajar. Fue la primera vez desde 2002 que un mandatario argentino no asistía a la asamblea.

De sus tres discursos ante la ONU, uno de los hechos más llamativos ocurrió en 2016, minutos antes de hablar ante el resto de los jefes de Estado, cuando el presidente besó a la primera dama, Juliana Awada en el recinto. El momento quedó registrado por los fotógrafos. Hoy, Awada no acompaña a Macri, ya que se encuentra en España junto a la hija de ambos, Antonia.

En sus discursos Macri abordó siempre temas similares: el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas; el pedido de Justicia para esclarecer el atentado a la AMIA y la delicada situación que atraviesa Venezuela. En 2016, dijo que su gobierno se había fijado tres grandes objetivos y enumeró: “Pobreza cero, lograr un país con igualdad de oportunidades; la lucha contra el narcotráfico y la tercera meta que tenemos es unir a los argentinos a través del diálogo”.

De sus tres discursos el más breve fue el que ofreció el año pasado: se extendió apenas 11 minutos, en los que abordó la temática de Malvinas, AMIA, Venezuela e hizo hincapié en la presidencia del G-20 que acaba de asumir.

Pero sin lugar a dudas, uno de los episodios más llamativos ocurrió en 2016, durante el primer viaje de Macri a Naciones Unidas. El mandatario aseguró que había tenido un encuentro informal con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, y que le transmitió que estaba listo para “comenzar un diálogo abierto que incluya el tema de soberanía sobre las Islas Malvinas”.

Macri dijo que “fue un minuto, algo muy informal” y que May le respondió que “habría que comenzar a conversar”. Lo curioso es que días después, el gobierno británico desmintió a Macri y dijo que no había existido tal diálogo.