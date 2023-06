Macri chicaneó a Larreta: “Es medio raro que aparezca Schiaretti de la nada en Córdoba”

Jorge Macri estuvo presente en el monumento de Juan de Garay, en la Avenida Leandro N. Alem, a escasos metros de Casa Rosada, por la conmemoración del aniversario 441 de la fundación de Buenos Aires. La campaña no estuvo exenta en ese acto. Dejando en claro sus diferencias con el actual jefe de Gobierno Horacio Rodriguez Larreta, Macri expresó su disconformidad con la estrategia de incluir a Juan Schiaretti dentro de Juntos por el Cambio.

El ministro de Gobierno porteño y candidato por el PRO en la ciudad de Buenos Aires respondió a BigBang News sobre la campaña electoral y los resultados, la interna de Juntos por el Cambio y los cuestionamientos a su postulación a titular del ejecutivo porteño.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

-Cristian Ritondo definió que acompañará la candidatura de Patricia Bullrich en las elecciones nacionales. ¿Cuál es su opinión?

Se está ordenando el espacio político. Tenemos dos candidatos a presidente, (Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich), hay dos candidatos a gobernadores (Diego Santilli y Néstor Grindetti) y cada uno va encontrando las mayores afinidades en ese trabajo.

-¿En ese sentido que Ritondo este con Bullrich, su cercanía con Mauricio Macri no desbalanacea lo propio del PRO hacia la candidata?

No, cada uno va sumando lo que siente que tiene que ir sumando. Yo tengo la suerte de haber logrado y soy de los pocos casos que me he transformado en candidato de unidad. Tengo esa ventaja, en los demás lugares por ahí se compite y está muy bien. Hay que quitarle dramatismo es la gente ahora la que va a decidir y no la suma de dirigentes.

-¿Piensa que se van poder transitar las PASO tranquilamente o habrá una discusión áspera dentro del PRO en medio del combate electoral?

Mi deseo sería que pasemos sin mucho ruido, pero me parece que estamos teniendo a veces voces demasiado altisonantes. Espero que bajemos un poquito el tono, que haya muchas propuestas de los dos lados. Que se discutan propuestas, de eso se trata y no de personas.

-Hablando de personas, ¿convocar a Juan Schiaretti a una semana de la presentación de las listas no produjo ese ruido que usted señala?

Fue una situación compleja, se resuelve en la Mesa Nacional. Yo si lo que dije como candidato a Jefe de Gobierno es que Schiaretti y su bloque tomaron una postura en contra con la quita de recursos que decidió la Nación. Eso me deja incómodo. La Mesa Nacional dirá si vale o no sumarlo. A mí como representante de la Ciudad de Buenos Aires me deja incómodo que se sume alguien que hace poco tiempo votó en contra de la Ciudad.

-Claudio Poggi ganó en San Luis con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta pero también con el de Adolfo Rodríguez Saá.

Son realidades de cada distrito, yo soy muy respetuoso de cómo cada provincia expresa sus ideas. En ese sentido le pedimos un gran esfuerzo en Córdoba contra Schiaretti a Luis Juez y a Rodrigo de Loredo y es raro que Schiaretti desembarque en nuestro espacio. Usted lo sabe, los análisis políticos eran: ¿Por qué si les va tan bien siempre en Córdoba a nivel nacional no logran ganar? Bueno, logramos que Juez y De Loredo se pongan de acuerdo y de golpe aparecería Schiaretti en nuestro espacio. Eso es medio raro.

-¿Y con respecto a la observación que siguen haciendo desde el Frente de Todos a su postulación en la Ciudad? La falta de respeto a la Constitución ya que no cumple los cinco años anteriores de residencia en la ciudad.

Los cumplo acabadamente. Tiene que quedarse tranquilos y competir.