Macri comenzó su campaña con Vidal en La Rural: "El futuro es con el campo"

En medio de un profundo debate interno que pone en juego a los integrantes del gabinete de Alberto Fernández y con las elecciones asomándose en el horizonte, el ex presidente Mauricio Macri participó de la Exposición Rural de Palermo, donde fue recibido con carteles y manifestaciones de apoyo. Llamativamente, lo contrario había ocurrido días atrás cuando caminó por una zona de Ituzaingó y fue cuestionado por algunos comerciantes.

Esta vez, el ex jefe de Estado llegó pasadas las 13 y se topó con algunos carteles que decían “Volvé”, “Vamos Macri”, "Mauricio, te extrañamos" o los cánticos típicos: “Mauricio, Mauricio”. Si bien habló del dólar, de la situación del país y de los rumores en torno de la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, lo que llamó la atención es que en el restaurante Central se encontró (y dejó fotografiar) junto a María Eugenia Vidal. ¿Es lanzamiento de la fórmula 2023?

Recordemos que no es la primera vez que Macri se muestra públicamente junto a la ex gobernadora, ya que semanas atrás ya recorrieron de la mano la obra hidráulica del arroyo El Gato, en las afueras de La Plata, acompañados por el jefe de diputados del PRO, Cristian Ritondo, quien aspira a ser candidato a mandatario bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones del año próximo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Del almuerzo con Macri y Vidal, también estuvieron Martín Goldstein, ex presidente de Brangus; Víctor Navajas, presidente de Brangus; Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar; Francisco Cabrera, exministro de Producción; Federico Boglione, presidente de La Sibila; Martín Constantini, director del Frigorífico Rioplantense, y Etchevehere. En presidencia lo estaba esperando Nicolás Pino, presidente de la Rural, y su vicepresidente, Marcos Pereda, con quienes tuvo un breve contacto.

Luego del almuerzo del que también participó la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió, otros dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC), autoridades de la Sociedad Rural (SRA) y empresarios agropecuarios en la ExpoAgro 2022 en el predio ferial de Palermo, Macri afirmó que se “está viviendo un tiempo muy difícil” y que “el futuro es con el campo, no contra el campo”.

En ese sentido, sostuvo que los argentinos tienen "mucho futuro para construir, hay que tener un poco más de paciencia”. “He venido acá a ratificar mi apoyo al campo y decirles que soy muy optimista sobre el futuro de la Argentina, por más que estemos viviendo un momento muy difícil. Y ese futuro es con el campo, no contra el campo”, dijo Macri en una improvisada conferencia de prensa.

Consultado acerca de si un eventual cambio en el gabinete con la incorporación de Sergio Massa podría “traer alivio a la crisis”, consideró: “son todos parte de un mismo Gobierno”. Es “un Gobierno que ha perdido noción de dónde está parado y está totalmente inmovilizado lamentablemente”. "Entiendo la angustia y preocupación de todos. He caminado mucho estas últimas semanas y quiero decirles que los entiendo", agregó.

Sobre la situación económica, expresó rápidamente: "Tenemos mucho futuro para construir. Hay que tener un poco más de paciencia. ¿Hay doce dólares no? (en aparente referencia a los tipos de cambio) Y no hay dólares, eso lo dice todo”, sostuvo para luego abrirse paso entre los periodistas que lo rodeaban. Del almuerzo participaron Vidal, el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, el diputado nacional Martín Tetaz y el senador nacional Alfredo de Angeli. Por el lado de los dirigentes agropecuarios estuvieron Pino, y el ex titular de esa entidad y exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere.

Al ingresar al encuentro Carrió opinó sobre la polémica en torno a la liquidación de divisas por parte del sector agropecuario y afirmó que los chacareros deben “hacer patria y guardar su dinero”. “El dólar está a 300 y cuando vas a comprar algo es con un dólar a 300, y ellos (por el Gobierno) hablan de un dólar a 130”, dijo la referente de la Coalición Cívica al ingresar al almuerzo.

Macri empezó a recorrer la exposición por el pabellón azul donde está presente el sector de la maquinaria agrícola y las empresas proveedoras de insumos. Luego llegó al pabellón de los bovinos, para saludar a los integrantes del Establecimiento San Vicente SA y de Sanda SA, de la provincia de Tucumán, y finalmente premió a uno de los ganadores en la jura de la raza Hereford. En ese momento fue ovacionado por los presentes.