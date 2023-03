Macri criticó al Gobierno: "El populismo nocivo nos dio menor salario, mayor inflación y más inseguridad"

El líder del PRO, Mauricio Macri estuvo en Rosario junto al intendente Pablo Javkin y opinó sobre el narcotráfico. En su postura, afirmó que “el combate contra el narcotráfico tiene que ser una prioridad para toda la dirigencia” y consideró que si se pierde la sensación de libertad, no hay futuro en el país.

El ex presidente concurrió a la ciudad santafesina con el objetivo de presentar su libro “Para qué” y consideró que el populismo no es favorable para la política de Argentina: “Para trabajar en contra del narcotráfico hay que estar insertado en el mundo y no podemos seguir apoyando dictaduras y diciendo que son democracias como Venezuela o Nicaragua. El populismo destructivo, nocivo, que nos ha puesto en este lugar donde hoy tenemos menor salario, mayor inflación, más inseguridad, menos energía, hemos vuelto a tener que importar energía y se nos corta la luz”.

Junto a los integrantes de su partido Federico Angelini, Cristian Ritondo, y acompañado de la senadora nacional de la UCR Carolina Losada, Macri reveló que los políticos que quieren “devolver la paz a Rosario” cuentan con su apoyo. Además, expresó que el mejor éxito que tuvo cuando estaba en el gobierno, fue el apoyo y la capacitación a las fuerzas de seguridad.

“El camino del éxito que nosotros tuvimos fue basado en realmente apoyar nuestras fuerzas de seguridad, equiparlas, capacitarlas, estar encima y trabajar en red con las demás fuerzas de seguridad del país, con los equipos de combate del narcotráfico del mundo, especialmente la DEA. O sea, todo lo que hay que hacer es justamente lo contrario a lo que se hizo en Santa Fe en los primeros años del gobierno de Perotti. Creo que ahora está empezando a quererlo revertir, pero el daño está hecho. Esperemos que algo mejore antes de que llegue a gobernar Juntos por el Cambio”.

Incluso, con respecto al accionar del PRO, confirmó que durante su mandato fue difícil la convivencia con sus compañeros, ya que la relación comenzó previo a la elección: “En Juntos por el Cambio estamos mucho mejor que en el 2015, donde nos juntamos un minuto antes de la elección, nos llevó mucho la convivencia interna”.

Por otro lado, Macri opinó sobre la presidencia de Alberto Fernández y admitió que frente a la liberación de presos en todo el país, la seguridad cada vez está más deteriorada. “El actual gobierno ha sido cómplice en el crecimiento del crimen de vuelta. Cuando vos arrancás como las primeras medidas de gobierno, soltando más de 5.000 presos peligrosos, marcás un camino. Cuando vos decidís devolverle el control de las cárceles a los delincuentes, estás marcándoles que va a haber permisibilidad y ese es el principio del fin. Vamos a hacer todo lo necesario para que no sólo en Rosario, sino en todo el país, para que los argentinos vuelvan a ver al narcotraficante en retirada, que vea que el Estado vuelve a controlar”.