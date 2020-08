Macri cruzó a Alberto Fernández: "Es falsa la versión que el Presidente ha dado sobre nuestra conversación"

El ex presidente Mauricio Macri rompió el silencio desde Zurich, en donde se encuentra por una actividad en su rol como presidente de la Fundación FIFA, para salir a desmentir las palabras del actual mandatario, Alberto Fernández, en las que afirmaba que en una conversación que tuvieron, previa a que se decrete la cuarentena obligatoria como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19), le recomendó que cuide más a la economía que a la salud.

“Es falsa la versión que el Presidente ha dado sobre nuestra conversación. De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días. Quiero recordarle al Presidente que nada es más importante para un dirigente político –y sobre todo para un presidente– que su palabra. La credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro”, manifestó Macri a través de un comunicado.

El Presidente confesó ayer en una entrevista con Radio 10: "Al día siguiente que decreté la cuarentena, él (por Mauricio Macri) me llamó y me recomendó que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle y que murieran los que tuvieran que morirse”. La frase además fue acompañada por una comparación entre que los efectos de la cuarentena y la pandemia fueron menos nocivos para el país que la administración de Macri.

Esos conceptos incluso fueron ratificados hoy por el jefe de Estado con un extenso hilo de Twitter en donde publicó varios indicadores. “A la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con Macri”, dijo Fernández que agregó: “No tiene sentido ofenderse por la realidad”.

Es que el Presidente difundió un informe oficial para respaldar sus dichos y aseguró: "Es útil asumir la tragedia a la que nos han condenado las malas políticas”. En su cuenta de Twitter escribió: ”Entre enero y mayo de 2020, la variación interanual de los salarios reales del empleo registrado cayó la mitad de lo que cayó en el mismo período de 2019 cuando la pandemia no existía y gobernaba Cambiemos”.

Y continuó: "En los primeros cinco meses de 2020, con la ATP y otras medidas (prohibición de despidos y doble indemnización) la Argentina logró que, en plena pandemia, la caída del empleo registrado fuera menor a la observada en 2019, cuando el Covid 19 no existía y gobernaba Cambiemos".

Por último, remarcó su posición. "Es útil reflexionar sobre lo que hemos vivido y asumir la tragedia a la que nos han condenado las malas políticas. Esa es la realidad y no tiene sentido ofenderse por lo que los datos objetivos muestran. Al fin y al cabo, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio", expresó

Esto generó el enojo de varios dirigentes de Juntos por el Cambio que salieron a responderle al Presidente. Sin embargo Macri había optado el silencio. Hasta ahora. En su entorno, ante la consulta de BigBang, sostiene que el ex presidente se encuentra cómodo en su rol actual en el que mira y decide qué pasos dar.

Todavía no tiene claro si será candidato el año que viene, por la Ciudad, en las elecciones de medio término. Lo que sí está claro es que empezará a tener un perfil más activo sobre todo después de las diferentes apariciones que tuvo en este último mes y medio.

“En estos meses decidí hacer pocas declaraciones públicas, por respeto al nuevo gobierno y para darle tiempo a asentarse. Hoy, sin embargo, me veo obligado a aclarar la verdad de aquella conversación, porque valoro mi palabra. Siempre les dije la verdad a los argentinos, en los momentos buenos y en los momentos malos, y pienso continuar de la misma manera”, concluyó en el comunicado.