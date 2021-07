Macri cruzó a Fernández por los fallecidos: “Al final tenemos las dos cosas: más de pobres y 100 mil muertos”

El ex presidente Mauricio Macri criticó a la administración de Alberto Fernández luego de que se superaron las 100.000 muertes como consecuencia del coronavirus (Covid-19). “Al final tenemos las dos cosas; 10% más de pobres y 100 mil muertos”, dijo el ex mandatario en una entrevista a Radio Mitre en referencia a la frase que dejó el Presidente en abril del año pasado, cuando frente al debate que en ese momento impuso la oposición con respecto a la economía vs. la salud advirtió que no quería llegar a lamentar la cifra de los 100 argentinos fallecidos.

Es que Fernández, para defender la cuarentena y las medidas restrictivas que imperaron el año pasado, en una entrevista con el diario Perfil sostuvo: "Prefiero tener un 10 por ciento más de pobres y no 100 mil muertos”. Luego de esa declaración, tanto él como otros funcionarios del Gobierno empezaron a deslizar públicamente que la cantidad de fallecidos de haber estado Macri en el poder sería mayor.

"Creo que con más humildad y menos ideología las cosas se podrían haber manejado mejor: más humildad para escuchar cuando todos pedíamos trabajar y que los chicos estén en el colegio; y menos ideología para comprar vacunas más rápido”, sostuvo Macri. El mismo, cabe recordar, que se negó a hablar de la pandemia y que incluso llegó a sostener que el "populismo" era peor que el Covid-19.

"De la mano de la pandemia, han tenido una excusa maravillosa para atropellarnos diariamente y someternos a cuarentenas y restricciones, mientras ellos circulan libremente, entran y salen del país y no permanecen aislados un solo día”, remarcó el ex presidente.

"Es un hecho imperdonable no haber comprado todas las vacunas disponibles. Había que comprar todas. Se optó por posiciones ideológicas, hasta esgrimieron ahorrar. Qué ahorro frente al sufrimiento y ante un país que se paralizó", sostuvo en uno de los pasajes de la entrevista; sin dar acuso de recibo de la exposición que los propios laboratorios realizaron ante el Congreso de la Nación en el que explicaron por qué se demoró la firma de algunos contratos.

"Esa ineptitud al final nos ha hecho un daño enorme. Del otro lado de la cordillera Sebastián Piñera compró todas las vacunas disponibles y hoy tiene casi el 80% de la población vacunada”, dijo Macri.

"Ellos siempre han gobernado de esta manera, creen que el ejercicio del poder es someter, avasallar al otro y por eso esta elección para mi es la más importante desde la vuelta de la democracia, y debemos definir en qué sociedad queremos vivir, si en una democracia o una autocracia", insistió.

Cabe recordar que Macri se encuentra varado en Zurich, Suiza, a donde viajó junto con su esposa Juliana Awada por sus funciones como presidente de la Fundación FIFA. Un dato no menor es que, hoy en día y con los vuelos que están habilitados, Macri no podrá volver antes del cierre de listas por lo que su relevancia dentro de lo que suceda en Juntos por el Cambio será mucho menor a la que esperaba.