Macri, de la Rosada a la FIFA: cómo se gestó y qué hay detrás de la designación del ex presidente

A fines del año pasado, el ex presidente Mauricio Macri asistió a la final del mundial de clubes de la FIFA en donde mantuvo un encuentro a solas con el presidente de la institución madre del fútbol, Gianni Infantino. Allí el italiano le manifestó su deseo de contar con él en la estructura de la organización.

Macri, que hacía poco más de diez días había dejado la Presidencia, quedó en responder. La intención de Infantino era que asuma como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, encargada de recaudar fondos para la construcción y reconstrucción de infraestructuras nuevas o dañadas en todo el mundo como también la “promoción de un cambio social positivo”.

Finalmente hoy la FIFA hará público el anuncio a días del regreso del ex presidente a Buenos Aires luego de pasar más de un mes en Villa La Angostura. El presupuesto con el que cuenta la Fundación es de más de US$ 100 millones. El propio Macri mantuvo en un fuerte secreto el ofrecimiento, aunque algunos de sus colaboradores más cercanos intuyeron que podía haber algo detrás.

“Es que no podía ser tan obvio de irse a Qatar a ver un partido, claramente habia algo más. Macri no se mueve por nada, es un tipo de poder”, le dijo a BigBang un ex ministro que a principio de mes había intuido que algo había detrás.

Hay dos motivos centrales, según pudo reconstruir este medio que terminaron por determinar que Macri acepte el cargo. El primero es el peso que conlleva estar dentro de la estructura organizativa de la FIFA en un país como Argentina en donde ese deporte se equipara a la religión. “Por algo Julio Grondona fue lo que fue”, remarcó una calificada fuente del fútbol argentino al enterarse de la confirmación del cargo.

En la última semana se confirmó que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, seguirá dentro de la estructura del CEAMSE como su vicepresidente luego de haber sido propuesto para ese cargo por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tal y como publicó en exclusiva BigBang.

El segundo motivo tienen que ver con la posibilidad de mantener el operativo de “oxigenamiento” de Cambiemos. Es que cerca del ex presidente sostienen que lejos de retirarse de la política, a partir de febrero tendrá un rol más activo y, como contó este medio, continuará con las recorridas por las diferentes ciudades del país.

Con la agenda internacional que conllevará el nuevo cargo, que realizará ad honoren según explicaron, Macri tendrá varios compromisos fuera del país y de otra temática por fuera de la política que harán que contribuya, según sostienen algunos de los miembros fundacionales de Cambiemos, a que ese espacio tenga más libertad para la contención y amplitud que buscarían darle de cara a 2021.