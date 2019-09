Macri dijo que a la pobreza "hay que mirarla de frente, aunque duela", pero aseguró que "se viene una etapa mejor"

El presidente Mauricio Macri anunció que se reducirán "a cero" las contribuciones patronales por cada empleado nuevo que contraten las Pymes", al presentar nuevas propuestas de campaña con vistas a las elecciones del 27 de octubre desde una Pyme de Morón. Macri estuvo acompañado por su candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, el senador Miguel Angel Pichetto.

"Venimos a presentarles la primera propuesta de campaña": dijo Macri, que considera que la iniciativa ayudará a generar trabajo. "Es la única forma genuina de salir de la pobreza", expresó, y luego se expresó sobre el índice de pobreza que se conocerá hoy, que se presume durísimo, como consecuencia de la última devaluación. "Aunque ese número duela, hay que mirarla de frente", señaló. Macri había dicho que le gustaría ser juzgado por los índices de pobreza que deje al finalizar su mandato. En este sentido, es probable que los números que se conozcan hoy sean dramáticos, si se considera por ejemplo que la UCA había medido un índice del 35 por ciento.

Accto seguido, Macri sostuvo que, si bien se crearon 1,2 millones de puestos de trabajo, "hoy dos millones de personas buscan trabajo y no lo consiguen, en parte por los altos costos de contratar" personal en el país. Macri aseguró que la Argentina es el país "con más brecha entre lo que paga el empleador y lo que recibe el empleado". Por eso, sostuvo "lo que se viene es menos impuestos para más trabajo para más argentinos: vamos a reducir a cero las contribuciones patronales por cada empleado nuevo que contraten las Pymes".



El presidente explicó que el beneficio regirá cuando las Pymes amplíen la plantilla de personal, de manera tal que no sea posible que puedan cambiar a un trabajador con antigüedad por uno nuevo para recibir el beneficio. Macri defendió su gestión de Gobierno y aseguró que "no da lo mismo que los chicos sigan aprendiendo como en siglo pasado o tengan Internet en los colegios". "Vale la pena seguir confiando porque se viene un etapa mejor", concluyó.