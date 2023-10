Macri dijo que su hija Antonia le pidió que apoyara a Milei y acusó al radicalismo de "transar" con Massa

En medio del evidente colapso que sufrió en vivo Javier Milei por la pantalla de A24, Mauricio Macri salió a confirmar su apoyo públicamente al candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA) y apuntó directamente contra la Unión Cívica Radical, en especial contra su máximos exponentes como los son Gerardo Morales, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, al acusarlos de "transar" con el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

De acuerdo con el ex presidente, decidió apostar por el libertario debido a un explícito pedido de su hija Antonia, de tan solo 11 años. "Antonia me dice: ´Papá, no hay alternativa. Tenés que apoyarlo a Milie. Si Antonia me dice eso, para mí es palabra sagrada", afirmó el responsable del derrumbe de JxC en diálogo con radio Mitre y dijo que si la adolescente votara, lo haría por el economista.

"Si votara, no tengo duda de que lo haría por Milei. Ella siente que quiere un cambio y los cambios traen incertidumbre, sin dudas, pero la certeza es que vamos en un tobogán que va para abajo. En algún momento salgamos del tobogán, por ahí te da miedo pero es como si fuéramos en un auto a 100 que está por chocar con un paredón. Sabés que te matas y entonces te tirás del auto. ¿Vas a sobrevivir? Que se yo, pero al menos tenés una chance", destacó.

En ese sentido, le pidió a los argentinos "salir de este tobogán espantoso de decadencia que estamos, de la mano de la mentira". Por otra parte, habló de la crisis que surgió dentro de Juntos por el Cambio luego de su explícito apoyo a Milei. “No se rompió JxC, no al menos el que fundé yo. Es el mismo, con sus problemas, con sus conflictos internos. Sigue estando ahí y está frente a una nueva disyuntiva”, dijo.

Y apuntó directamente contra Morales, Lousteau y Yacobitti. "Ellos han tenido permanentes reuniones con Massa, con Morales a la cabeza, le han apoyado todas las leyes que Massa pedía en contra de la decisión de la mayoría. Morales, Yacobiti, Lousteau, todo el tiempo tranzando por detrás de nosotros. Siempre hubo intercambio de cosas puntuales, siempre hay una excusa 'mi provincia', 'la universidad', en contra del interés de la mayoría de los argentinos", denunció.

El ex funcionario reveló además que Lousteau y Yacobitti le pidieron a Bullrich, la noche de las elecciones generales, que no le pegara a Massa en su discurso en el búnker. "Ellos se sienten más cómodos con Massa que con la línea del PRO, pero hemos sabido convivir y vamos a decir en qué cosas vamos a seguir trabajando unidos para defender la institucionalidad gobierne quien gobierne", remarcó Macri.

Y continuó: "No puede ser que bajo la falsa neutralidad, la vicepresidenta del radicalismo diga que va a votar a Massa, pero está mal que Patricia Bullrich salga a decir que vota a Milei. Por favor, un poco de sinceridad. ¿Cómo van a echar a alguien por oponerse que el kirchnerismo se quede en poder? ¿Dónde se ha visto? Que Martín Lousteau trate de explicar dónde está parado, que diga que va a votar a Massa".

Para Macri, no sería de extrañar "nada de alguien que siendo embajador en los Estados Unidos abandonó la embajada justo cuando el Presidente iba a visitar a los Estados Unidos”. “Que lo diga. Basta de tirar la piedra y esconder la mano. Que lo diga. Y el día que termine la elección nos reuniremos todos en Juntos por el Cambio y discutiremos las cosas sobre la mesa”, insistió.

Las críticas del expresidente se hicieron extensivas a los referentes del PRO que no aceptaron respaldar al libertario entre los que se encuentra Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, entre otros: "Ellos tienen una visión coherente con el anterior. Lamenté que no hayan adherido a una propuesta de cambio más contundente". "Lo que se ha hecho no da excusa a nadie para creerse los dueños de Juntos por el Cambio y andar echando a nadie", afirmó.

Además, pidió que "los que de verdad son neutrales, se manifiesten, pero aquellos que usan la neutralidad para manifestar su apoyo a Massa que lo digan también". “Cuando a la gente le gana el ego, se transforma en alguien que no puede construir nada bueno y lo que tenemos que lograr es recordar quién nos dio poder, que es la gente, y eso es para construir, no para dañar”, añadió consultado sobre los cuestionamientos de la líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió.

En otro tramo de la nota, el ex presidente reafirmó su apoyo al que definió como "incondicional" al candidato de La Libertad Avanza. "Hoy, es el que lidera la propuesta del cambio. La interna no nos salió bien, eso le pareció a nuestro electorado y eso le permitió a Javier crecer en su propuesta. Me cansé de ir a programas a pedir el voto a Patricia, pero no nos alcanzó. La juventud apostó a alguien nuevo", planteó.

Macri reveló que el diputado libertario se mostró abierto a incorporar críticas señaladas y contó el pedido de disculpas con Bullrich luego de haberla acusado de "montonera tira bombas". Además, insistió en que no hubo un acuerdo político sino un apoyo táctico. "Milei nos ganó la pole position por tener una propuesta más contundente. No hemos pedido nada, tenemos esta actitud y la ratifico. No venimos en toma y daca, venimos a colaborar con lo que sea", dijo.

E insistió: "No se habló de ningún cargo y las simpatías con dirigentes nuestros corren por cuenta de él. Patricia fue nuestra candidata a presidenta, ella ganó una interna con un conjunto de dirigentes importantes que tenían una idea distinta del cambio. Ganó el apoyo de la gente. ¿Cómo pueden seguir faltando el respeto cuando ella ya ha mostrado su liderazgo? Ella ha comunicado lo que siente a quienes la han votado. Lo ha hecho con transparencia, es lo que piensa”.

Al final de la nota, Macri advirtió que existen dos alternativas y disparó contra Massa. “Es más de lo mismo, es más de lo mismo. ¿Cuántas veces mintió Massa? Todo lo que nos ha dicho en la cara… dijo que el Fondo Monetario le había dicho que no haga el gasoducto y estaba escrito en el reporte del Fondo, de diciembre y de marzo, urgente terminar el gasoducto…Ojalá Massa un día me llame, me prometa algo y esa cosa se cumpla. Le pedí públicamente que por favor detuviera la destrucción que había comenzado el gobierno de Alberto Fernández y ¿qué hizo? Nos cavó el pozo 100 metros más para abajo. A mí Milei no me mintió una sola vez. Lo único que vale es la palabra”, cerró.