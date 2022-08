Macri disparó contra Alberto: “La búsqueda del asado gratis fue un atajo que nos llevó a este punto de partida”

Mientras los jueces y fiscales de Argentina se encargan de realizar un operativo de persecución y proscripción contra diversos referentes del peronismo y en especial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la oposición trata de sacar su tajada de todo.

Anoche, el presidente Alberto Fernández visitó el programa A dos voces, en TN, y al ser consultado por Marcelo Bonelli sobre las supuestas coincidencias que podrían tener el fiscal Alberto Nisman, que se suicidó en 2015, y el fiscal Diego Luciani quien pidió 12 años de prisión para Cristina, el mandatario dio su respuesta. Por supuesto, fue catalagada de polémica e impresa en la tapa de los diarios Clarín y La Nación, entre otros medios funcionales a Juntos por el Cambio.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La pregunta de Bonelli fue: “¿No tiene miedo que a Luciani le pase lo mismo que a Nisman”. La respuesta del presidente fue: “Realmente, alentar que le pueda pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman... miren hasta acá, lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no... Que no haga algo así el fiscal Luciani”.

Por estas horas, mientras Juntos por el Cambio anunciará a través de sus diputados un pedido de juicio político contra el presidente por sus dichos sobre Nisman y Luciani, el ex presidente Mauricio Macri aseguró antes de ingresar a un acto organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba: “Ha violentado una vez más la Constitución”.

Y Macri continuó con duras críticas contra Fernández: “Claramente, este bastardeo y esta destrucción de la palabra presidencial ha sido muy dañino para el país. Además, atribuyéndose cualidades de jurista que no tiene, ha violentado la Constitución una vez más”.

Además dijo: “Las contradicciones de Alberto Fernández sobre el caso Nisman son parte de un presente triste y duro que tenemos por delante con más meses de inflación, inseguridad y más destrucción social”. Y agregó: “Son parte de un presente triste y duro por delante con más meses de inflación, inseguridad y más destrucción social”.

Luego en un tono más libertario, cercano al discurso de Javier Milei, Macri disparó: “La gente entiende que la libertad es una sola, necesitamos que nos saquen esta pata de un Estado asfixiante, la búsqueda del asado gratis fue un atajo que nos llevó a este punto de partida”. Y agregó: “El populismo sostuvo un nivel de vida hipotecando todo, entregó un avión volando pero sin combustible”.

Por último, Macri, quien pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional de 45 mil millones de dólares que fue fugado en su totalidad y que debió ser renegociado por el gobierno acutal, lanzó: “El mundo va a querer que hagamos reformas”. Y finalizó: “Lejos de tirar 14 toneladas de piedras no tiramos una, le dimos al Gobierno una ley más para la deuda, tratamos de minimizar el daño, el problema de fondo es que ellos no entienden cómo funciona el mundo, muchos de ellos ni lo conocen”.