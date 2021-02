Macri elogió la campaña de vacunación porteña y Kicillof le recordó las millones de dosis vencidas durante su gestión

El regreso del ex presidente. Mauricio Macri habló sobre la vacunación discrecional en el Ministerio de Salud que le costó la renuncia a Ginés González García, apuntó contra el Gobierno nacional y respaldó a Horacio Rodríguez Larreta, quien en las últimas horas fue imputado junto a Fernán Quirós en la causa que investiga la derivación de dosis a obras sociales y prepagas en la Ciudad. La dura respuesta del gobernador bonaerense.

"Quiero manifestar mi apoyo a Horacio y al plan de vacunación del Gobierno de la Ciudad, que es transparente, justo y equitativo. Todo lo contrario de los casos de avivadas y favoritismo que vimos en estos días", disparó desde su cuenta de Twitter.

El mensaje llegó horas después de que el fiscal Carlos Stornelli imputara al jefe de Gobierno porteño y a su ministro de Salud por la supuesta contratación irregular de prestadores privados para el operativo de vacunación contra el Covid-19.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Estoy seguro de que la injusta denuncia a la Ciudad al final va a servir para demostrar las diferencias entre los 'vacunatorios vip' perpetrados por el Ministerio de Salud de la Nación y la organización equitativa, neutral y efectiva que está haciendo el Gobierno de la Ciudad", sumó el ex presidente.

En línea con la explicación que le dieron a BigBang fuentes de la cartera de Salud porteña -reforzadas en conferencia de prensa por el propio ministro Quirós-, Macri aseguró que las siete licitaciones privadas respondieron a la necesidad de la Ciudad de agilizar y optimizar al máximo los tiempos de la campaña.

"La mejor manera de encarar la vacunación como la plantea la Ciudad, que suma los esfuerzos del sector público y del sector privado para dar soluciones más rápidas y efectivas a los ciudadanos, siempre con transparencia y sin acomodos", explicó.

Sin embargo, la denuncia radicada por la abogada Natalia Salvo no apunta contra la posible sociedad con el sector privado, sino por las campañas de "vacunación VIP" que las obras sociales y prepagas que recibieron dosis por parte de las autoridades porteñas promocionan en redes sociales como "exclusivas" para sus afiliados.

"La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un acuerdo con SUTEBA. Una cosa es que una obra social articule con el estado provincial o municipal acuerdos para brindar el espacio físico y otra muy distinta es contar con una partida propia de vacunas. De ser así, estamos ante la privatización de la campaña de vacunación en la que se beneficia el que tiene acceso a una prestación privada de salud", explicó la abogada en diálogo con BigBang.

En concreto, la abogada solicita: "Queremos saber cuáles son las contrataciones existentes y cuántas dosis recibieron las prepagas. Además, queremos saber quiénes fueron vacunados y si se cumplió con el orden dispuesto por el Ministerio de Salud Nacional. Una cosa es que una obra social facilite el espacio físico y hasta al personal de salud para la aplicación de las vacunas; pero otra muy distinta es tener ciudadanos de primera que tienen acceso antes a una dosis porque tienen prepaga y ciudadanos de segunda, que quedan atrapados en una página Web que otorga turnos, pero que está colapsada".

El listado de las siete instituciones con las que la Ciudad firmó convenios para la vacunación

Hospital Británico

Hospital Italiano

Hospital Alemán

Sanatorio Güemes (OSUTHGRA- Hominis)

OSECAC

CEMIC

OSBA

"No hay nada oculto, es toda información pública", refuerzan desde el Gobierno porteño en diálogo con este sitio, al tiempo que advierten que no hubo denuncias, ni sospechas en torno a si las instituciones realizaron o realizan vacunaciones paralelas, por fuera de lo que dictan los decretos del Gobierno nacional. La práctica, de acuerdo a las autoridades de la Ciudad, es común también "en otras provincias" y tiene como objetivo descentralizar la campaña de vacunación, para acelerar los tiempos de la campaña que depende, además, de la recepción de dosis por parte del Ejecutivo nacional.

La dura respuesta de Kicillof

Consultado sobre la denuncia contra las autoridades porteñas y sobre el avance de la campaña de vacunación en territorio bonaerense, Axel Kicillof aclaró: "La Ciudad es un pedacito muy pequeño de la provincia, es menos que un municipio. La Matanza debe tener más o menos los mismos habitantes".

El gobernador resaltó que no se registraron irregularidades en la campaña de vacunación que se lleva adelante en la provincia y destacó el sistema de turnos y preinscripciones que se habilitó en diciembre y recién empezó a funcionar hace pocos días en la Ciudad.

"Tenemos tres millones de inscriptos. Vamos vacunando por grupos de prioridad. La vacunación es amplia, estos no son 200 kilómetros cuadrados; son 307.000. No son tres millones de personas (en alusión a la cantidad de personas que viven en la Ciudad), son 17 millones", reforzó en diálogo con C5N.

Mientras que muchos cuestionan el lento avance de la vacunación en la Ciudad, Kicillof destacó: "Ayer (por miércoles) fue un récord total, tuvimos más de 30 mil vacunados a la par que se registraron 3 mil casos positivos. En la provincia recibimos 500 mil dosis y tenemos 350 mil aplicadas".

"No tenemos vacunatorio oculto, ni privatizado. No hemos privatizado la vacuna. No es así, no se puede privatizar la vacunación", chicaneó por la denuncia contra Larreta, al tiempo que se refirió a la vacunación discrecional que orquestó Ginés: "Si alguien se coló, es reprochable. Fue impecable el accionar del presidente. En el Gobierno anterior se conoció lista de gente que blanqueó guita y eran parientes del presidente. Hay que poner todo en su dimensión. Tomamos nota y estamos generando mecanismos de mayor transparencia".

Del miedo a la vacuna pasamos al miedo a no vacunarse; y vamos a responder con más vacunas"

Kicillof también recordó el escándalo de las12 millones de dosis vencidas durante la administración de Macri. "Los que pudrieron millones de vacunas en un galpón tienen que dar explicaciones. Hay que seguir mejorando para que se cumpla perfectamente lo establecido por el ministerio, pero esto no puede tapar el hecho real; que a algunos les dolerá mucho y es que la gente se quiere vacunar. Se estima que hay 250 mil trabajadores de la salud en total, tenemos inscriptos 208 y vacunamos ya a 192 mil. Del miedo a la vacuna pasamos al miedo a no vacunarse; y vamos a responder con más vacunas".