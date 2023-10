Macri en la UBA, Milei llevó a su mamá y Rossi habló de Insaurralde: el color del debate presidencial

A una semana del debate presidencial que se llevó a cabo en Santiago del Estero, los cinco candidatos a presidente, Javier Milei (La Libertad Avanza); Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio); Sergio Massa (Unión por la Patria); Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad), se volvieron a ver las caras este domingo en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Al igual que el domingo pasado, el evento comenzó a las 21 horas y en el caso de un ballotage, esta sede también albergará un eventual debate de segunda vuelta el 12 de noviembre. A diferencia del debate desarrollado en en el Centro de Convenciones y Exposiciones Forum, la Cámara Nacional Electoral (CNE) acordó con los candidatos los siguientes ejes temáticos: "Seguridad"; "Trabajo y producción" y "Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente”.

Además, este segundo duelo entre los cinco candidatos fue moderado por los periodistas: Marcelo Bonelli (El Trece), Mariana Verón (El Nueve), Sergio Roulier (Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas) y Soledad Larghi (América). El debate tuvo algunas reglas: estuvieron prohibidas las opiniones personales y las agresiones. Se permitieron lapiceras y pocos papeles en los atriles.

A su vez, los candidatos pudieron hacer preguntas cruzadas con sus oponentes y accionar botones luminosos para pedir el "derecho a réplica". Esto fue decidido por la CNE y firmado por los equipos de los cinco candidatos presidenciales. Una vez más, brilló la modalidad de "preguntas cruzadas". Cada candidato tuvo cinco oportunidades para pedir un "derecho a réplica". Esta instancia tuvo una duración de 45 segundos

Massa y Rossi fueron los primeros en llegar y hablaron de Insaurralde

A poco menos de dos semanas para las elecciones generales del 22 de octubre, los cinco candidatos presidenciales comenzaron a llegar de a poco a la Facultad de Derecho. Los primeros en hacerse presentes, minutos antes de las 20, fueron los dos integrantes de la fórmula presidenciable de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa y Agustín Rossi, llegaron a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Antes los medios, Rossi volvió a hablar del escándalo que involucró a Martín Insaurralde: "De Insaurralde ya dijimos todo lo que teníamos que decir. En menos de cuatro horas, dejó de ser jefe de Gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires y al otro día dejó de ser candidato a concejal. Otros todavía lo están protegiendo a "Pepín" Rodríguez Simón y a Milman, que sigue siendo diputado mientras está sospechado de estar involucrado en el intento de magnicidio de Cristina".

Milei se olvidó de Fátima y fue al debate con su mamá

Al candidato de La Libertad Avanza lo acompañó su mamá y no su flamante novia, Fátima Flórez, quien durante el sábado estuvo a su lado sentado en la mesa de Mirtha Legrand. De esta manera, la mamá de Milei estará en primera fila escuchando a su hijo debatir junto Ramiro Marra y Alberto Benegas Lynch (h), candidatos a jefe de Gobierno porteño y diputado nacional, respectivamente.

También asistieron Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Milei; Carolina Píparo, candidata a gobernadora bonaerense, y la periodista Marcela Pagano, que integra la lista para diputados nacionales, entre otros. Marra dijo que en su espacio están “entusiasmados” con el segundo debate presidencial 2023 ya que Milei “está proponiendo algo distinto” al resto. “La semana pasada nos dimos cuenta que el que está proponiendo algo es Milei, el resto está proponiendo lo mismo. Nuestra polarización es contra la continuidad”, declaró a la prensa antes de ingresar a la Facultad de Derecho de la UBA.

Y sumó: “Nosotros sufrimos muchas veces agresiones de otros espacios políticos y medios de comunicación. Nosotros queremos ir hacia otro lado de la Argentina, con propuestas e ideas. Lo que está pasando en la Argentina en niveles de pobreza y de inseguridad no es lo correcto, nosotros queremos cambiar eso. Queremos salir de las discusiones políticas y nos queremos meter en la discusión de propuestas”. Según trascendió, el libertario comenzó a prepararse durante una esta semana, en la que no tuvo actividad de campaña territorial, pero sí una reunión con un nutrido grupo de empresarios, banqueros e industriales, en paralelo al desarrollo del 59.° Coloquio de IDEA -invitación que el libertario rechazó- en Mar del Plata.

La encargada de asesorar a Milei en seguridad fue su compañera de fórmula, Villarruel. En trabajo y producción recibió los consejos de Sandra Pettovello (candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires), Gustavo Morón y Miguel Punte. Mientras que en desarrollo humano y vivienda también estuvo detrás Pettovello. Noticias Argentinas consultó en filas de La Libertad Avanza cómo abordará Milei el tópico de protección al ambiente, pero no dieron mayores precisiones.

Bullrich exhibió el apoyo de Macri minutos antes del debate

Poco antes del inicio del debate, Patricia Bullrich compartió una postal de apoyo de todo el espacio de Juntos por el Cambio: "Agradezco a todos los integrantes de Juntos por el Cambio que me acompañan esta noche en el segundo debate presidencial. Con la fuerza de 10 gobernadores, más de 500 intendentes, mayorías en ambas cámaras y los mejores cuadros técnicos, somos quienes podemos hacernos cargo del caos que deja el kirchnerismo y transformar la Argentina".

En la imagen, se lo puede ver a Mauricio Macri quien durante toda la semana estuvo coqueteando con Milei, lo que generó cierto fastidio en la candidata a presidenta. El diputado nacional de Juntos por el Cambio, José Luis Espert, reconoció que las expectativas por el debate son “muy buenas”, porque Patricia Bullrich fue ministra de Trabajo y Producción y de Seguridad, dos áreas sobre las cuales se centrará la discusión esta noche.

Sin ir más lejos, advirtió: “Las expectativas son muy buenas. Patricia fue ministra de Trabajo y Producción, hoy se habla de trabajo; fue ministra de Seguridad, hoy se habla de seguridad”. Mientras que el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Luis Petri, consideró que su compañera de fórmula es la única de las presidenciables que está “capacitada” para resolver los problemas de inseguridad que atraviesa la Argentina.

En completo apoyo a Bullrich, manifestó: “Es la única que está en condiciones de resolver uno de los dos principales problemas que tienen los argentinos, que es la inseguridad. No lo puede hacer Massa porque el kirchnerismo defiende delincuentes, liberó a 4.000 delincuentes en la pandemia, ellos los victimizan. No lo puede hacer Milei porque no tiene programa, planes y no tiene equipo”.

Según Petri, "Patricia lo demostró cuando fue ministra en donde redujo sustancialmente la cantidad de delitos, pero además le dio una lucha sin cuartel al narcotráfico, con récord de detenciones e incautaciones”. “Importan más las acciones y nosotros las tenemos para mostrar que dan cuenta que estamos en condiciones de resolver los problemas de inseguridad”, continuó.

El senador nacional de la UCR y líder del espacio "Evolución", Martín Lousteau, mostró su apoyo a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, a quien la vio “tranquila” antes del debate. “La vimos tranquila a Patricia. Estuvimos con ella en el bunker. Yo tengo una sola candidata y estoy favoreciendo a mi candidata. Estuvo Macri en el bunker”, comentó. “Lo que dice Milei es que si sube el dólar los argentinos están peor y se conseguirá un tipo de cambio que nos va a volver más pobres", aseguró. A su vez, la diputada del PRO María Eugenia Vidal también brindó su apoyo a Bullrich: “Estamos apoyando a Patricia con todo Juntos por el Cambio como también lo hicimos en Santiago del Estero”.

El debate se llenó de color y de un operativo de seguridad

Mientras los candidatos iban llegando a la Facultad de Derecho de la UBA junto a sus invitados, la militancia le agregó color al debate presidencial en las inmediaciones. Es que en la puerta del establecimiento se autoconvocaron algunos seguidores de los distintos espacios para alentar a los presidenciables. El tránsito está cortado para el tránsito, pero no para los peatones.

La mayoría de los manifestantes son de Juntos por el Cambio, quienes asistieron con boletas de la fórmula Patricia Bullrich - Luis Petri a las que le sumaron cotillón. Un estricto y numero operativo de seguridad se prepara para garantizar el normal funcionamiento del segundo debate presidencial entre los candidatos a suceder a Alberto Fernández.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo, dispuso que para ese evento se concrete un Comando Unificado entre las fuerzas armadas y las federales, con personal de la Policía de la Ciudad como apoyo. El operativo para custodiar el debate arrancó a las 8:00, más allá que durante el sábado la fuerza porteña debe cumplir con una serie de requerimientos.

A partir de esa hora comenzaron con el despliegue de los efectivos y el aseguramiento de las vallas, mientras que a las 14:00 se procederá a cerrar en forma total la Avenida Figueroa Alcorta. Asimismo, se dispusieron tres anillos de seguridad: el primero esta a cargo de la Policía Federal y comprende el edificio en sí de la Facultad de Derecho; el segundo anillo lo tiene Prefectura Naval en el lateral izquierdo y el costado posterior de la Casa de Estudios, mientras que Gendarmería Nacional custodia el frente del mismo, que comprende la Avenida Figueroa Alcorta en ambas manos (desde puente peatonal Juan A.Roque Vitolo hasta calle Austria), calle Julio Víctor González, Eduardo J. Couture y Juan Antonio Bibiloni.

En tanto, el tercer anillo queda en manos de la Policía de la Ciudad y comprenderá la Avenida Figueroa Alcorta, Avenida Pueyrredón, Avenida Del Libertador, Austria, Brigadier General Juan Facundo Quiroga hasta Avenida Callao y Avenida Del Libertador. Los accesos habilitados son tres: dos de ellos peatonales y uno vehicular. En ese aspecto, el ingreso VIP será por Avenida Figueroa Alcorta, desde calle Austria en contramano hacia el estacionamiento ubicado en el subsuelo de la Facultad; los invitados especiales entrarán desde la mano de enfrente al ingreso principal de la facultad, donde se implantará una mesa de acreditaciones y validación; y los periodistas lo harán desde el lateral derecho por la calle Julio González.

Además, la Fuerza Aérea Argentina (FAA) realizará un operativo de anti-drones sobre el primer anillo de seguridad, al tiempo que la Policía de la Ciudad hará una inspección previa en la estación Facultad de Derecho de la Línea H, antes de proceder a su cierre. Los cortes de calles comprenderán el siguiente esquema: