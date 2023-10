Macri encendió la motosierra y Bullrich se inmoló: llamó a votar a Javier Milei

Tres días después de perder las elecciones presidenciales y de quedar como la tercera fuerza a nivel nacional, Juntos por el Cambio está al borde del estallido. Después de dos reuniones de mesa grande suspendidas a último momento por la intención de Mauricio Macri de apoyar a Javier Milei en el ballotage en el que se medirá en menos de un mes con Sergio Massa, el ex presidente pateó el tablero y convocó al libertario anoche a su mansión de Olivos para ultimar los detalles de la alianza.

Pese a que alegó cansancio para no participar de la primera reunión convocada por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich participó del encuentro entre Macri y Milei pero por teléfono. En esa conversación, la presidenta del PRO dejó de lado su bronca por el coqueteo constante de su jefe político para con los libertarios durante toda la campaña y aceptó ser la vocera del anuncio. ¿A cambio? Según trascendió, se quedaría con el Ministerio de Seguridad, pese a la resistencia que ya expresó de forma pública Victoria Villarruel, candidata a vice de Milei.

Según pudo saber BigBang, Bullrich mantuvo un encuentro en horas de la mañana con Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Cristian Ritondo y otros referentes del PRO. El anuncio no fue una sorpresa ni para la ex gobernadora, ni para el jefe de Gobierno porteño. De hecho, desde el inicio de la campaña fueron muchos los denominados "dialoguistas" que cuestionaron con dureza al ex presidente por el armado electoral y, tras la derrota, no tardaron en bautizarlo como el padre "de todas las derrotas".

Tras oficiar de anfitriona en su propia casa, Bullrich partió rumbo a sus oficinas para brindar la conferencia de prensa escoltada por su ahora ex candidato a vice, Luis Petri. "Acá está la fórmula que fue democráticamente elegida en las PASO. No venimos en la representación de nuestros partidos, venimos en el marco de esa representación", aclaró de inmediato la ex ministra de Seguridad de Macri.

Después de recordar que ambos cosecharon más de seis millones de votos el domingo, Bullrich prosigió: "Para nosotros, cuando la patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla. Junto a Luis Petri, quien me acompañó en esta fórmula, ratificamos nuestra defensa de los valores del cambio y de la libertad".

La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa"

"Tenemos la convicción de que sólo desde los valores de la República, de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, de un país sin populismo la Argentina podrá salir adelante. Hace veinte años que Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa y muchos más nos hunden en esta decadencia. Argentina, desde nuestro punto de vista, no puede reiniciar un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Sergio Massa", advirtió.

Según Bullrich, una victoria de Massa ante Javier Milei "implicaría una nueva etapa histórica bajo el dominio de un populismo corrupto y condenaría a la Argentina a su decadencia final". "¿Qué significaría la continuidad del peor Gobierno de la historia con Sergio Massa?", apeló a la retórica, para luego enumerar:

"Primero, un Estado en contra de la gente que seguirá siendo una guarida de ñoquis con privilegios para los políticos, gerentes de la pobreza y mafiosos". "Segundo, que Cristina Fernández de Kirchner seguirá poniendo jueces a dedo que le aseguren su impunidad e intentará el control político de una Corte Suprema a su medida". "Tercero, que el capitalismo de amigos será la regla continuando con la destrucción de una Argentina productiva y competitiva, con predominio de burocracias y mafias empresarias y sindicales que frenan el trabajo y el progreso de los argentinos". "Cuarto, que el Congreso se convertirá en una escribanía bajo extorsiones permanentes y negociaciones espurias. Los gobernadores y los intendentes no kirchneristas dependerán de la discrecionalidad del poder Ejecutivo y no de reglas de transparencia e institucionalidad". "La seguridad de los argentinos estará en riesgo, producto de una ideología kirchnerista que tiene como centro la defensa de los delincuentes, el ataque a las fuerzas de seguridad y la desprotección de los ciudadanos y las víctimas".

Según Bullrich, "para que la Argentina salga adelante necesita un cambio de raiz de las condiciones de funcionamiento de la economía argentina que aseguren un capitalismo de reglas claras y competitivo; que elimine los privilegios de unos pocos que condena a la mayoría al fracaso económico diario".

La ex candidata a presidenta también sostuvo que el país necesita "el fin de la emisión monetaria para financiar el Tesoro y el equilibrio fiscal permanente para erradicar la inflación que afecta a los argentinos".

"También, un Estado austero al servicio de los argentinos, que debe brindar servicios y bienes públicos de calidad; fomentando la desburocratización y la simplificación estatal", alegó, al tiempo que resaltó que este ajuste "facilitará que la economía crezca y la generación de trabajo genuino para nuestros trabajadores y nuestros jubilados".

¿Qué dijo sobre la educación pública?

"La educación pública gratuita y de calidad, sin perder días por paros, sin adoctrinamiento y con vocación de integración al mercado laboral. La educación debe ser declarada servicio esencial y asegurada en todos los niveles, tanto la calidad de lo s docentes, como la de los alumnos; recuperando la esencia del modelo educativo que hizo grande a la Argentina".

Bullrich también se refirió al narcotráfico. "Un combate sin cuartel al narcotráfico podrá garantizar nuestra seguridad, la defensa de los ciudadanos, las víctimas y las fuerzas de seguridad en cumplimiento de su deber. Seremos implacables con los delincuentes como siempre lo hemos dicho".

Pese a que perdió las elecciones y quedó como la tercera fuerza, la ex candidata prosiguió con la lectura del documento como si aún estuviera en campaña. "Elevaremos el delito de las penas a los delitos aberrantes, al narcotráfico y a la corrupción y ayudaremos a bajar la edad de imputabilidad a los catorce años".

"Queremos un federalismo que funcione. La coparticipación federal deberá establecerse dentro del marco de la Constitución nacional, las retenciones deberán ser eliminadas y todos los impuestos distorsivos con sesgo antiexportador que perjudican a las provincias agroindustriales y a las economías regionales", aseguró, al tiempo que sumó: "Esto debe hacerse en el marco de un plan fiscal ordenado".

Atenta a las principales críticas que se le realizaron a Milei por sus propuestas, Bullrich aclaró: "El cumplimiento de la legislación vigente en materia de armas, donación de órganos y la patria potestad compartida".

Queremos la defensa del respeto irrestricto del plan de vida de cada persona y la defensa de la diversidad"

"Queremos también la defensa de la libertad de expresión y libertad de prensa, sin aprietes a ningún periodista".

¿Qué dijo en materia de política exterior?

"Buscamos la integración comercial al mundo, el desarrollo sustentable y la defensa del interés nacional por sobre cualquier idología".

Con respecto a los derechos humanos, Bullrich aclaró: "Reafirmamos el compromiso de la Argentina democrática en la defensa de los derechos humanos y la democracia liberal. Condenamos al terrorismo internacional". La ex candidata de Juntos por el Cambio también prometió "el pleno respeto de la Constitución nacional".

Después de enumerar lo que puede interpretarse como una carta de intención, Bullrich mencionó por primera vez a Javier Milei. "Tenemos diferencias, por eso hemos competido; no las ocultamos. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema del cambio o la continuidad mafiosa para la Argentina, y en terminar con la vergüenza dle presente. La mayoría de los argentinos eligió un cambio y nosotros representamos parte de ese cambio".

"Tenemos la obligación de no ser neutrales. No negociamos el cambio que la Argentina necesita. Hemos ganado la representación y la confianza de una porción importante de los argentinos que votaron este domingo. No los vamos a abandonar. Tanto Luis como yo, siempre los vamos a defender. Pero hoy creemos que hay que unir fuerzas para un objetivo superior: como dije al principio, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla", concluyó.

Luego de la lectura del documento, llegaron las cinco preguntas autorizadas por Bullrich. El primero en preguntar, claro, fue de LN+.

-¿Logró escuchar las declaraciones que hizo Lilita Carrió, quien aseguró que usted está cometiendo un error? ¿La elección del domingo la ganó Massa o la perdió Juntos por el Cambio?

-En primer lugar, nosotros no queremos hacer un debate interno de Juntos por el Cambio. Venimos acá con la responsabilidad de haber tenido que llevar adelante una elección y con la responsabilidad en nuestras espalda de 6.200.000 ciudadanos que nos votaron. Así que las opiniones de los integrantes de Juntos por el Cambio... nosotros somos integrantes de Juntos por el Cambio, daremos todas las declaraciones que hay que dar; pero hoy venimos en la representación de una fórmula que ganó en elecciones internas, democráticas y abiertas. Nosotros no entregamos el cambio.

Con respecto a la elección, las cosas que hizo Massa son realmente indescriptibles. El nivel de clientelismo, el nivel del uso de los recursos públicos, el nivel de una inflación que está total y absolutamente escondida; el nivel de aumento del déficit que él llevó adelante para llevar adelante esta elección demuestra su irresponsabilidad. Su populismo es tan profundo, que nosotros creemos que ganar una elección con la plata del Estado, de la gente y de la sociedad es un juego político sucio que nosotros no compartimos.

-¿Qué le dice a los votantes de Juntos por el Cambio respecto a los comentarios que hizo Milei sobre usted y sobre Juntos por el Cambio de cara al ballotage?

-Anoche tuve un encuentro con Javier Milei, donde tuvimos una charla respecto a lo que habían sido estas declaraciones, en un ámbito privado. Nos perdonamos mutuamente. Nos parece que hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos porque está en juego algo muy importante para el futuro. Fue en un ámbito privado, una charla entre los dos. Está bien que la guardemos en nuestra intimidad, pero fue un perdón.

-¿También participó de la reunión con Milei el ex presidente Mauricio Macri? Ante el eventual apoyo de cara al ballotage hacia La libertad avanza, ¿es unánime en todo el PRO?

-Dije que nosotros vinimos en nombre de nuestra fórmula. No me corresponde... hoy estoy haciendo una declaración de caracter político-estratégico. No me corresponde responder respecto a quiénes estuvieron en esa reunión. Sí puedo decir que Luis y yo estuvimos, porque merecíamos la charla respecto al pasado.

-¿Qué va a pasar con la denuncia que le hizo a Javier Milei por haberle dicho "montonera, tira bombas y asesina"?

-Es parte del acuerdo privado que hemos hecho. Ya se conocerá en su momento.

-¿Desestimó esta denuncia que hizo?

-Cuando uno acepta el perdón, levantará en el momento de acuerdo a cuestiones procesales las denuncias. Por supuesto.

-En una hora habrá una reunión de la Unión Cívica Radical. ¿Qué piensa de la postura del radicalismo y de Horacio Rodríguez Larreta de no acompañar a Javier Milei?

-Nosotros en todos los partidos, como partidos, tenemos libertad de acción. El radicalismo tiene todo el derecho de tener una libertad de acción. El PRO también tiene libertad de acción. Creemos que es un punto importante. En nuestro caso, nosotros sentimos una responsabilidad por haber sido la boleta que la gente puso en el sobre. Somos nosotros los que les queremos mandar el mensaje a los que nos dieron esa confianza. Todos los partidos tienen libertad de acción. Hay distintas opiniones. Esperamos que esto no signifique una ruptura del diálogo interno, sino todo lo contrario: que sea un fortalecimiento respecto al futuro de Juntos por el Cambio.

-Ante la eventualidad de que Javier Milei sea electo, ¿hay un acuerdo de co-gobernar eventualmente con la estructura del PRO?

-En la charla con Milei dimos por terminados ciertos enfrentamientos. Nosotros no hablamos del gobierno, nosotros no estamos en un acuerdo, ni en un pacto con Javier Milei. Lo que decimos es nuestra postura frente a la sociedad que nos votó, la que no nos votó y nos quiere escuchar. Estamos diciendo lo que nosotros creemos que la Argentina necesita. Acá no hay un pacto, no hay un acuerdo, no hay co-gobierno. Simplemente lo que hay es una posición política-estratégica que nosotros creemos que es la correcta para la Argentina.

-¿Qué le dice a quienes dicen que se viene la disolución total de Juntos por el Cambio?

-Lo que digo es que, desde mi perspectiva, si gana el kirchnerismo Juntos por el Cambio va a una disolución total porque ya conocemos las prácticas de extorsiones, de ingobernabilidad a la que intentan llevar a las provincias de Juntos por el Cambio, a las municipalidades; los intentos de compra de diputados. Conocemos sus prácticas, las he vivido. He estado en la más absoluta soledad cuando fui tres veces diputada. Creemos que con esta posición, estamos permitiendo que Juntos por el Cambio no quede preso de una nueva transversalidad como la que hizo Kirchner en el 2003, 2004 y 2005.

-¿Qué responsabilidad política le cabe al ex presidente Mauricio Macri luego de las elecciones del último domingo? ¿Puede haber una ruptura de Juntos por el Cambio por el apoyo a Javier Milei?

-En relación a Macri. A ver... la fórmula fuimos nosotros. Nosotros tomamos la decisión de llevar adelante unas PASO y creo que a Macri le cabe la misma responsabilidad que a los cientos de miles de militantes de Juntos por el Cambio. La responsabilidad fundamental la tenemos nosotros dos (por Petri).

-Escuché con atención todas las propuestas del inicio. La pregunta es, ¿si ustedes no cambian, el que cambió ahora es Javier Milei?

-Me parece que cuando uno llega a un ballotage quedan dos alternativas. Esas alternativas tienen puntos de diversidad y de acuerdo, como cualquier momento (Sic) que atraviesa una fuerza política, una coalición o en este momento un apoyo que nosotros damos al cambio. No hay unanimidad, porque si hubiera habido unanimidad hubiéramos estado todos juntos. No tengo mucho cómo responder esa pregunta. Es lógico que haya ciertas diferencias. En el documento están las cosas que nosotros vamos a defender.

-¿Cuál es la autocrítica que hacen después de las elecciones y cuánto piensan que pesaron los audios de Carlos Melconian pidiendo sexo a cambio de cargos públicos?

-La gran autocrítica está comprobado históricamente es que cuando el país tiene dos alternativas, las posibilidades de triunfo son enormes. Nosotros en el 2015 el país tenía dos alternativas y ganamos las elecciones. En el 2019 el país tenía dos alternativas y las ganó Fernández. En este caso de tercios, la realidad es que había una competencia por el cambio y Milei logró representar ese cambio, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Nosotros tuvimos más problemas en esa generación.

Lo de Melconian... miré, si el candidato de Insaurralde ganó con el 50 por ciento de los votos en Lomas de Zamora, me parece que lo de Melconian es una estupidez muy grande. Piense que acá no se votó por la corrupción.

-¿Usted integraría un Gabinete de Javier Milei? Con los presidentes de Uruguay y Brasil apoyando a Sergio Massa, ¿qué tipo de apoyo por lo menos en la región ustedes propiciarían buscar?

-Nosotros consideramos que los gobiernos no deben apoyar gobiernos. Nuestra política internacional es una política internacional que no es por las ideologías (Sic) que se relacionan los países, sino por el comercio. Nosotros creemos que la Argentina como país tiene que ser amiga de Brasil y de Uruguay, pase lo que pase y sea quien sea su gobierno. Nuestra decisión es unilateral, no hicimos una negociación.

-¿Qué piensa de los cambios que realizó en los últimos días Javier Milei ofreciéndole ministerios a la izquierda y el cambio para con Macri, al que había tratado de corrupto?

-Eso lo tiene que contestar él. Nosotros venimos a darle un mensaje a los argentinos. La necesidad de que la Argentina no continúe por la vía de la corrupción, de la criminalidad, de un país que cada vez se va a parecer más a los sistemas feudales que nos rodean; a la construcción de una pobreza manejada de una manera indignante y de una sociedad que realmente cada vez tiene menos movilidad social y crecimiento. Lo que haya hecho o dejado de hacer Milei lo tiene que explicar él, no nosotros.