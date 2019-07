El presidente Mauricio Macri negó por completo la posibilidad de que la Argentina vaya a caer en un default y aseguró que en las próximas elecciones “está en juego la mismísima democracia”, aunque se mostró optimista en torno a la posibilidad de su reelección: “Los argentinos no vamos atrás; la Argentina emprende un camino de crecimiento que va confirmando en esta elección”. Además habló sobre Lionel Messi y reveló cuál fue su “mayor éxito económico” como mandatario.

Durante una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi en la CNN, Macri dijo que está en juego la “mismísima democracia”. “Los argentinos no vamos a volver atrás, porque estuvimos en un estado pre-democrático y esta elección va a confirmar lo que vamos a construir a partir de la libertad que nos da el sistema democrático con instituciones equilibradas”, afirmó el presidente.

“PARA LO MUY NEGATIVO DEJEMOS A LOS OPOSITORES”

A cuatro semanas de las PASO, el presidente hizo su propio balance de gestión y afirmó que “el mayor éxito económico es que no haya explotado la bomba del todo y que la hayamos ido pudiendo desarmar de a poco y haber generado bases que te permiten crecer a futuro, porque estamos frente a una revolución energética, no sólo con Vaca Muerta”.

De todos modos, afirmó: “Para lo muy negativo (del balance), dejemos a los opositores, que ven todo muy negativo. Yo siento que nadie viene a hacer lo que nos tocó a nosotros. Todos queremos crecer, desarrollar el país, pero sin bases el país no tenía futuro”. En esta línea, dijo que durante el gobierno anterior se generó una “semi conciencia equivocada de que se podía vivir de arriba, eternamente sin pagar la boleta de luz y de gas”. “Para cada argentino hubo que tomar conciencia de que habíamos estado en una gran borrachera”, disparó Macri.

Por otro lado, expresó que siente que su gobierno es “más reconocido en el mundo que en la Argentina”, aunque reconoció que siente el respaldo de muchos argentinos. “Siento que me transmiten afecto”. “El mundo lo ve con mayor contundencia porque a la distancia se veía un país que iba en la dirección del desastre final, que sería Venezuela, un país totalmente aislado del mundo, sin energía, sin servicios, con una crisis humanitaria bestial”, agregó el presidente.

¿QUÉ DIJO SOBRE LIONEL MESSI?

Pero además, el presidente se metió de lleno a opinar sobre las declaraciones del capitán de la selección de fútbol, Lionel Messi, que tras la Copa América denunció corrupción en Conmebol, luego de una serie de errores y graves fallas en los arbitrajes del torneo. Macri dijo que le pareció “extraño” el planteo del astro del fútbol.

“Entiendo claramente que los dos penales pudieron haber sido penales, que merecimos ganar ese partido (se refiere a la semifinal ante Brasil), jugamos igual o mejor, no tuvimos suerte. Me parece que el fútbol es así, a veces se da y a veces no se te da. Te pasan estas cosas”.