Macri fulminó a Vidal tras el apoyo a Larreta: “Ha desdibujado su perfil”

La interna de Juntos por el Cambio arde en un nuevo escenario y con otros protagonistas. En la mañana del miércoles, María Eugenia Vidal publicó un mensaje en sus redes sociales para dar a conocer su apoyo público a Horacio Rodríguez Larreta en la interna de JxC de cara a las PASO. Eso no cayó nada bien dentro del espacio que lidera Patricia Bullrich, la otra precandidata de la oposición. Primero habló Juan Pablo Arenaza, el jefe de campaña de la ex ministra de Seguridad, luego fue el turno de Cristian Ritondo. Y ahora el que liquidó a Vidal fue el propio Mauricio Macri.

El fundador del PRO y ex aliado de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que incluso estuvo a punto de ser precandidata a presidenta con su apoyo no dudó en apuntar contra ella. “No lo veo como una sorpresa, dada la relación de tanto tiempo que tienen Larreta y Vidal, que se apoyen recíprocamente”, lanzó Macri durante una recorrida política en San Nicolás. Y agregó: “Pero también lo escuché a Ritondo. Tiene razón en estar desilusionado. Lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice. Y, lamentablemente, siento que María Eugenia, ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil”.

Antes de eso, Arenaza había escrito en su cuenta de Twitter sobre Vidal: “La más bonaerense, la más porteña, la más neutral y al final de nuevo la empleada del mes. Sin comentarios”. El otro que la criticó fue Ritondo: “Me sorprendió y, en parte, me desilusionó. Le he expresado personalmente que estoy muy en desacuerdo con esa decisión. He trabajado con ella en batallas importantes en la provincia de Buenos Aires, pero estoy convencido que hoy la persona con carácter para liderar esas batallas es Patricia Bullrich”.

En declaraciones en radio Continental, el presidente de diputados del PRO en el Congreso Nacional afirmó que la gran mayoría de los dirigentes que acompañaron a Vidal como gobernadora de Buenos Aires, apoyan la precandidatura de Bullrich. Además, Ritondo aseguró que está convencido de los dichos del expresidente Macri que “el cambio nítido y profundo” en el PRO “lo representa Bullrich”.

La explosión de la nueva interna comenzó con la publicación inesperada de Vidal, que salió a mostrarse del lado de Larreta y definió un nuevo tablero en el espacio de la oposición. El texto llamado "Mi voto" reza: "Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio".

Y continuó: "Formo parte del PRO desde su fundación, hace más de 20 años. Un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas de nuestro futuro. Y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina, y que este cambio depende de nosotros. En los triunfos y en las derrotas, con aciertos y errores, siempre creí que nadie hace las cosas solo. Que los resultados se logran en equipo. Escuchando, y por sobre todo, haciendo".

Enseguida escribió: "Por eso hoy, aunque haya tomado la decisión de no ser candidata, sigo sumando kilómetros, para que nuestro equipo crezca en todo el país y empecemos a dejar atrás esta Argentina que duele. Tengo mucha esperanza, porque sé que cada vez somos más los argentinos que compartimos los mismos valores y la necesidad de salir de esta crisis de una vez y para siempre".

Y concluyó: "Lo vi creyendo en su equipo. Convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables, lográndolas. Estoy convencida de que Argentina necesita un presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un presidente preparado y con experiencia. Un presidente que crea en el valor de los equipos. Un presidente que crea en el cambio, y que ese cambio sea para siempre, sin rendirse nunca. Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina".

En otro tuit, Larreta sumó retuiteando el mensaje de Vidal: "Nos une una amistad de casi la mitad de nuestras vidas, son 27 años de acompañarnos espalda con espalda en cada desafío y en cada alegría. Pero no es solo el tiempo, es haber reconocido en el otro la misma convicción de saber que la Argentina sí puede cambiar y que tenemos que darlo todo, en equipo, para que eso suceda. La misma convicción que nos llevó a fundar, con Mauricio y muchos más, el PRO como un espacio que nos permita ampliarnos para construir ese futuro".

La alianza de Macri y Vidal se rompió cuando ella debió dar de baja la idea de una precandidatura. Hace apenas unos meses, Macri había hecho público su apoyo a la ex gobernadora para que se convierta en candidata a presidenta dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Pero cuando las encuestas comenzaron a devolverle números bajísimos a Vidal, Macri le pidió que se bajara y salió en apoyo de Bullrich. De ahí en más, no hubo vuelta a atrás en la relación. Ahora, el aliado de Vidal es Larreta. Se arma un nuevo campo de batalla en Juntos por el Cambio.