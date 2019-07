El presidente Mauricio Macri lanzó duras críticas hacia el sindicalismo opositor. Durante una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi que saldrá publicada en CNN en Español el domingo por la noche, aseguró que Hugo Moyano “deja a mucha gente sin trabajo”; calificó al titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, como un “prepotente”, y al líder de la asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, como un “sinvergüenza”.

Las críticas de Macri a Palazzo surgen días después de que el gremialista que nuclea a los trabajadores bancarios afirmara que buscaría sindicalizar a los empleados de Mercado Pago, la empresa de comercio electrónico que ofrece servicios financieros, y obtuviera el rechazo de la cámara que agrupa a los empresarios de las fintech, que tildaron de “ilegal” el reclamo. Para Macri, Palazzo es “otro prepotente” que “quiere avanzar sobre un sistema que desde la tecnología le mejora el servicio a la gente”.

El presidente sostuvo que hoy “hay gente que en estas plataformas digitales puede colocar su dinero y obtener interés por día”, así como realizar pagos de manera digital. “Vamos rumbo a pagar todo de forma electrónica. La Argentina va a ir en meses a que todo se pague de forma electrónica, el Estado va a apoyar ese tipo de desarrollos”, indicó Macri.

Pero el presidente extendió sus críticas hacia Biró, titular del gremio que nuclea a pilotos aeronáuticos que la semana pasada, en la previa del fin de semana largo XXL llevó a cabo una serie de asambleas que provocaron demoras y cancelaciones en Ezeiza y Aeroparque, para reclamar por la crisis económica que atraviesan las compañías aéreas.

“El 90 por ciento de los argentinos no vuela. ¿Por qué tienen que pagarle a Biró todas sus ineficiencias y todos sus privilegios que cuestan todos los meses miles de millones de pesos?”. “Este señor no sólo no se pone a ayudar, sino que además se opone al desarrollo de otras líneas aéreas, es una cosa disparatada. Son gente que no entiende el cambio que ha tenido la Argentina”, disparó Macri.

Por otro lado, y al igual que lo hizo semanas atrás ante niños y niñas de escuelas primarias de Rosario el Día de la Bandera, el mandatario apuntó contra el jefe de Camioneros, Hugo Moyano. “Cuando Moyano cobra por izquierda o por derecha las cosas que cobra para su sindicato lo que hace es dejar a mucha gente sin trabajo”, afirmó.

CRÍTICAS A ALBERTO FERNÁNDEZ, CRISTINA KIRCHNER Y MASSA

SOBRE CRISTINA KIRCHNER

“Cristina Kirchner ve la política de manera autoritaria, de esa manera, la ve como una imposición, no sólo se niega la realidad económica, la realidad social, se niega la violación sistemática de las instituciones democráticas , se plantean cosas como que la justicia deje de ser un poder independiente, que hay libertad de prensa cuando se intenta por todos los medios ejercer un control delos contenidos. Hemos demostrado que se puede convivir con medios totalmente opositores como C5N, Página 12 y no sé cuántos más. Hay que convivir, aceptar que tienen una visión distinta de la realidad. A veces duele porque no se reconoce ni siquiera lo que es obvio que está bien. El camino que ellos proponen genera un rechazo absoluto en el mundo entero y una destrucción de futuro para los argentinos”.

SOBRE ALBERTO FERNÁNDEZ

“Tuve dos reuniones con Alberto Fernández, una peor que la otra, como jefe de Gobierno, él jefe de Gabinete. Todas las cosas que me dijo eran falsas, todo lo que se comprometió era mentira. No fueron reuniones felices”.

SOBRE SERGIO MASSA