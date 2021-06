Macri habló sobre las internas de Juntos por el Cambio y criticó la gestión de Alberto en pandemia

El expresidente Mauricio Macri volvió a aparecer en televisión y esta vez además de renovar sus críticas a la gestión del primer mandatario Alberto Fernández en la pandemia, metió la cuchara en profundidad en la interna de Juntos por el Cambio, su propio espacio político. “Siempre en los cierres de listas se ve lo peor, las miserias humanas”, dijo, pero a la vez vaticinó que su partido "hará una buena elección".

En un reportaje concedido a TN, Macri no dudó en arrojar dardos contra el Gobierno nacional por el manejo de la cuestión sanitaria y de las estrategias para encarar la campaña de vacunación. “Si hubiéramos vacunado como Chile tendríamos 30 mil muertos menos por coronavirus”, afirmó, y advirtió que “si (en las elecciones próximas) ganan ellos (por el oficialismo) van a lograr mayorías que no tienen hoy en el Congreso y vamos a tener un procurador militante, una justicia militante y se discute un modelo como el de Venezuela”.

“Este año vamos a hacer una buena elección y por eso el 2023 será totalmente distinto a cuando ganamos en 2015, y a partir de ahí arrancarán 20 años de crecimiento de la Argentina sin populismo y con trabajo. La gente quiere tener un trabajo honesto, donde se sienta importante y protagonista, y no esperar la dádiva de algún político con algún plan o una promesa”, afirmó el exjefe de Estado.

Sin embargo, confirmó la tensión que se vive dentro de la coalición opositora por el cierre de listas y la definición de candidaturas para competir en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires. “Siempre en los cierres de listas se ve lo peor, las miserias humanas”, aseguró.

Macri además sostuvo que “gracias a Dios” nunca se ocupó del armado de las listas porque es donde “aparecen las miserias humanas”. Minimizó la ausencia de Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal en la cumbre de Juntos por el Cambio y afirmó que una vez que hayan pasado las internas (con lo que pareció sugerir que no habrá acuerdo) “vamos a estar todos unidos para hacer un mejor 2021″.

“Estamos discutiendo también la propiedad privada. Quién va a construir un edificio para darle propiedad a alguien si viene un señor que dice que está bien robarlo”, advirtió en alusión a los dichos del presidente Fernández sobre las tierras.

También lanzó un mensaje interno: “Hay muchos a los que les gusta el off, a mí no. Yo prefiero una conversación mantenerla en privado”. Por otro lado, contó que habló, después de mucho tiempo, con Elisa Carrió: “Ella maneja muy bien la teatralización de la política. Nos pusimos de acuerdo en lo importante de una elección. Somos todos partes del mismo equipo. Muchos que los ayudé a entrar en la política. La PASO tiene que ser algo que enriquezca”.

Por otro lado, el ex mandatario no se privó de disparar contra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sobre quien criticó su vuelta al kirchherismo. “Massa estaba en la oposición en algún momento. Y ahora mirá dónde está. Massa no comparte nuestros valores, claramente”, disparó sobre el presidente de la Cámara de Diputados.

Además reveló algunos nombres que quiere como candidatos. “Todos los que se quieran sumar, como Manes, El Dipy, todos los que sientan que tienen para aportar es muy bueno. Que la dirigencia política se haya aislado es muy malo. Nos tienen que cobrar la menor cantidad de impuestos y rendirnos cuentas de lo que gastan”, precisó. “La forma de curar esa distorsión es hacer un puente entre este presente lleno de angustia y el futuro lleno de esperanza”, indicó.