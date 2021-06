"Macri huele la sangre y quiere aprovecharla": viaje a la feroz interna del PRO en Juntos por el Cambio

Juntos por el Cambio (JxC) sigue en etapa de ebullición con las internas del PRO a flor de piel. En el último encuentro en el barrio porteño de Palermo, la cúpula de la coalición opositora empezó a definir algunas reglas de juego básicas de cara a los comicios de septiembre y noviembre.

La principal noticia fue la comunicación de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de que no será candidata en territorio bonaerense a diputada nacional. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tiene decidido que su vicejefe, Diego Santilli, sea quien encabece la lista.

El ex presidente Mauricio Macri reniega de esto. Sin embargo ayer tuvo dos participaciones clave. La primera, que se mantenga igual el nombre del frente y siga siendo Juntos por el Cambio. El alcalde porteño pregonaba por un cambio de nombre para dejar atrás lo que fue la marca de la derrota del 2019 pero no lo consiguió.

Pero por fuera de eso, y después de tres derrotas al hilo en cuento al manejo interno de Juntos por el Cambio, Macri lanzó una frase que sus interlocutores no podían creer que proviniera de él. Casi al final de la discusión sostuvo que la interna no tiene que ser muy cruenta porque luego los que ganen van a necesitar de los que pierdan para la campaña.

“Fue el mensaje más claro de unidad”, recordó uno de los presentes que no dejó de remarcar que el propio Macri es el que mayores tensiones genera dentro de la vida interna de Juntos por el Cambio. “Siente que en el PRO todavía no se da la transferencia de liderazgo, huele la sangre y lo quiere aprovechar”, agregó la misma fuente.

Por fuera de eso, hay un principio de acuerdo entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y Rodríguez Larreta, por lo que será la campaña en la Ciudad. Es que el alcalde porteño le dijo a los socios de la colación que el PRO no se pone a disputar el territorio en las provincias que ellos gobiernan (Jujuy, Mendoza y Corrientes) y que por ende no tienen autoridad para hacer lo que buscan hacer en estos comicios. El mensaje, rápido y preciso, hizo que Alfredo Cornejo y Gerardo Morales se pongan a pensar detenidamente si es negocio.

Es que en la UCR tomaron la postura que instaló la sección Ciudad del partido que remarcaba que había que negociar o competir para no ser fagocitados por el PRO en la toma de decisiones, cuestión que finalmente sucedió cuando se repartió el poder después de 2015. Ahora los radicales ven que en el PRO hay una cruenta interna mientras que ellos están todos alineados y de a poco van consiguiendo candidatos.

Ahi es cuando aparece en la provincia de Buenos Aires el médico Facundo Manes, a quien van a intentar por todas las formas de convencer que compita en una PASO como la cabeza de lista del radicalismo a diputado nacional. “Hoy en día tenemos tres gobernadores, un candidato presidencial (por Martín Lousteau) y van apareciendo día a día nuevos dirigentes. Nuestro panorama es otro con respecto al 2015 y al 2019”, remarcó una importante fuente del centenario partido.

En ese contexto, en el que el PRO todavía no termina de definir si el liderazgo de cara a lo que vendrá será de Macri o de Rodríguez Larreta, el alcalde porteño hoy volvió a juntarse con intendentes de la provincia de Buenos Aires en post de terminar de apuntalar la candidatura de Santilli.

Fue un encuentro en donde además de los jefes comunales del PRO estuvieron también los dirigentes “sin tierra” de Juntos por el Cambio. Fue un mensaje por partida doble para los Macri. No sólo para el ex presidente sino también para el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que ya dijo que si Santilli es candidato se presentará a una PASO para competir.

“Hace falta que alguno, no importa cuál, se termine de imponer porque no hay 23 sin 21. Si el oficialismo hace buena elección con pandemia, con crisis económica, con hambre en las calles como hace décadas que no se ve nos tenemos que retirar”, analizó uno de los armadores del espacio que consideró que además de la gestión Rodríguez Larreta debería remarcar que es el único que tiene “la caja” para la campaña.