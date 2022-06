Macri le cantó retruco a Morales y arde Juntos por el Cambio

Internas por todos lados. Después de un fin de semana agitado para el Frente de Todos, Gerardo Morales decidió hacer lo propio y encendió de nuevo la mecha en Juntos por el Cambio. ¿Qué fue lo que sucedió? Mauricio Macri acusó a Hipólito Yrigoyen de haber sido el "impulsor del populismo" en la Argentina y desde la Unión Cívica Radical lo acusaron de querer dinamitar a la coalición opositora para avanzar en una alianza con "la extrema derecha".

Quien recogió el guante fue el gobernador de Jujuy. Sin titubear, el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical publicó una dura carta titulada "Querido Mauricio" en la que lisa y llanamente acusó al ex presidente de buscar la ruptura de Juntos por el Cambio.

La respuesta de Macri no se hizo esperar. "Acá les dejo un video de mi pensamiento, que muestra que siempre valoré las ideas del radicalismo en sus distintos matices. Lamento la carta que he recibido (a todas luces desmesurada) que descontextualiza un apunte histórico que hice en una conferencia en Brasil", twitteó el ex presidente.

Pero eso no fue todo. Pese a que él mismo aseguró semanas atrás que "la unidad por sí misma no sirve para nada", ahora cambió su enfoque y lo acusó a Morales de no empatizar con el reclamo de un sector de la sociedad, que repudia las internas políticas en tiempos en los que la inflación no cesa y el último índice de pobreza arrojó 37,3 por ciento.

"Lamento especialmente lo inoportuna que resulta frente a la angustia y el hartazgo de los argentinos, que hoy nos reclaman unidad y claridad en nuestras ideas sobre cómo vamos a sacar el país adelante", chicaneó Macri.

Horas antes de la respuesta del ex presidente, Morales había ampliado sus acusaciones. “Mi carta fue planteada porque Mauricio Macri viene atacando al radicalismo y además con un error histórico. Yrigoyen no fue un populista, fue un Presidente fundante”, sostuvo. “Las palabras de Macri son una descalificación contra Yrigoyen y eso no lo puedo permitir”, agregó en diálogo con radio Metro 95.

Sobre la interna dentro de Juntos por el Cambio, Morales expresó que “no sirve una grieta en Juntos por el Cambio, que tiene que estar más juntos que nunca”. Y sumó: “El problema no es si uno se quiere más o menos, el desafío actual es administrar una coalición de partidos diferentes”.

Con respecto a la actitud del expresidente, señaló que “no esta bien esta actitud de Macri: es irresponsable y, además, es egoísta. El debería ocupar un rol más lateral”. Pensando en 2023, el dirigente radical reflexionó que “Macri busque deteriorar la relación de Juntos por el Cambio no esta bien. Cuando busca centralidad, limita el crecimiento de otros candidatos como Horacio y Patricia”.

Por último, el presidente de la UCR sentenció: “Los que se dicen halcones son bastante necios”. Y cerró: “Macri debería disculparse con el radicalismo”.