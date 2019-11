Macri le mojó la oreja a Larreta y Vidal: la pelea al rojo vivo por la sucesión en el PRO

El presidente Mauricio Macri ni por asomo tiene pensado dejar la arena política y mucho menos cederle el espacio de “cabeza de la oposición” al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la gobernadora saliente de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

No sólo lo dijo públicamente ayer durante la reunión de Gabinete ampliado en el CCK sino que además en las últimas horas en una serie de movimientos dentro del oficialismo dan a entender que el mandatario saliente quiere seguir enterrar la sucesión.

El “hay gato para rato” de Macri apuntó a ese lugar y como consiguiente dejó en claro que la disputa dentro de Juntos por el Cambio por el liderazgo se encuentra lejos de terminar. “Hasta marzo no va a haber definiciones”, adelantan.

Los roles, para los que estuvieron ayer en el CCK estuvieron claros. “Hubo tres discursos; los de Larreta y Vidal mucho más conciliadores, con el foco puesto en la unidad del espacio para lo que viene. Y el de Macri que se paró en el lugar de todos se encolumnan detrás de mí”, explicó uno de los miembros fundadores de Compromiso por el Cambio.

No por nada la intención, a diferencia de las anteriores ediciones de Gabinete ampliado, era que estuvieran presentes la mayor cantidad de funcionarios tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Ciudad. “Marcó la cancha claramente”, contó otro de los presentes. “Desde 2003 me dicen que me voy, pero hay gato para rato”, volvió a repetir Macri.

Las imágenes de Larreta y Vidal en ese momento se volvieron virales. Ambos pretenden empezar a armar un tándem que involucre a la Unión Cívica Radical (UCR), a independientes, a peronistas, a socialistas. “A todos menos el 'marcospeñismo'”, bromean incluso.

Macri, mientras tanto, tiene otros planes. Y así lo dejó entrever el ministro de Transporte y jefe de la campaña 2019, Guillermo Dietrich, ayer en una reunión con los encargados de fiscalización en el norte del país. Entre felicitaciones por el trabajo realizado el domingo de las elecciones bajó un mensaje que sorprendió a todos los que estaban allí no sólo por el contenido sino por el contexto. “Ahora se empieza a trabajar hoy en la campaña de Macri para 2023 que va a empezar a coordinar Peña”, manifestó tajante.

Quienes lo escucharon se sorprendieron por las palabras de uno de los funcionarios de mayor confianza que supo tener Larreta entre 2007 y 2015. “La frase tiene sentido en la boca de Dietrich. Todos reconocemos la jefatura de Mauricio”, explicaron desde el sector más cercano a Peña.

Génesis del conflicto

Antes de las elecciones, y tal como publicó BigBang, se especuló con el rol que tendría Macri después del 10 de diciembre. La semana anterior a los comicios el propio presidente adelantó que si el resultado era cercano a 40 puntos daría la pelea por ser el jefe de la oposición, pero que si era menos de 30 daría inmediatamente un paso al costado.

Mientras tanto, Larreta y Vidal empezaron a buscar tender puentes para abroquelar la mayor cantidad de dirigentes del espacio que puedan para dar la pelea interna no ahora, sino más cerca de marzo.