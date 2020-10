Macri le puso condiciones al diálogo con el Gobierno: “Cuesta entender las motivaciones de Cristina"

Mauricio Macri le respondió a Cristina Fernández de Kirchner tras la carta que la vicepresidenta publicó el lunes donde lanzó fuertes críticas al gobierno de Cambiemos, planteó diferencias en la gestión con Alberto Fernández y llamó a un acuerdo con la oposición, el poder económico y los medios para hacer frente a la crisis económica. En tres tweets, el ex presidente sostuvo que “cuesta entender las motivaciones de la carta de la vicepresidenta” y negó acercamientos de Juntos por el Cambio al Frente de Todos.

Se trató de la primera reacción pública de Macri tras la carta publicada el lunes por Cristina, donde lanzó durísimas críticas a su administración y definió que el problema de la “economía bimonetaria” es el más grave de todos los que enfrenta el Gobierno de Alberto Fernández. Hasta ahora sólo habían existido versiones sobre posibles acuerdos y expresiones de Miguel Ángel Pichetto, que resaltó algunos aspectos del texto de la vicepresidenta.

Ratifico la voluntad de diálogo con otras fuerzas".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Ratifico la voluntad de Juntos por el Cambio y la mía de sentarnos con otras fuerzas en una mesa pública de diálogo”, señaló Macri, aunque blanqueó sus condiciones para sentarse a una mesa de negociaciones con el oficialismo: “La Constitución Nacional sobre la mesa, dar de baja el embate a la Justicia, al procurador, a la Corte y a la propiedad privada”.

Leer mas Policía estaba de servicio, discutió con un amigo por una mujer y lo acribilló

En otro mensaje, dijo que él y su espacio siempre estarán “dispuestos al diálogo para defender las libertades y el respeto a la ley”. En tono de campaña, señaló que busca la “construcción de una agenda de desarrollo que promueva la generación de empleo y de la producción, abiertos al mundo de una manera inteligente”.

“NOS ENCONTRAMOS UN NUEVO DERRUMBE”

En la carta publicada el lunes en la previa del aniversario de los diez años de la muerte de Néstor Kirchner, la vicepresidenta planteó diferencias con “funcionarios que no funcionan” dentro del Gobierno, aunque recordó que en diciembre el Frente de Todos asumió “después de cuatro años y nos encontramos otra vez con un nuevo derrumbe. Cuatro años en los que se volvió a endeudar el país a límites insostenibles, con el retorno del FMI a la Argentina, que le sumó a la deuda de los privados 44 mil millones de dólares más”.

Cristina recordó que durante la gestión hubo “cuatro años de tarifazos impagables, cierre masivo de pymes, pérdida del salario y jubilaciones” para “aplicar las políticas públicas que los factores de poder económico y mediático reclamaron durante 12 años y medio y que sólo conducen al desastre generalizado”.

Leer mas Alberto, sobre las tomas en Guernica y el conflicto con los Etchevehere: “Nadie promueve atacar la propiedad privada”

“Quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas hoy maltratan a un presidente que más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos no tiene ninguno de los “defectos” que me atribuían y que según no pocos eran los problemas centrales de mi gestión”, indicaba la carta de la vicepresidenta, donde convocaba al diálogo para resolver "el problema de la economía bimonetaria, que es, sin dudas, el más grave que tiene el país".

"Es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla".