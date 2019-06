Macri lo hizo: el día que Mirtha le dio la razón a Cristina Kirchner en plena campaña

Mirtha Legrand criticó este sábado por la noche al presidente Mauricio Macri por el discurso que dio en Rosario en el Día de la Bandera. El mandatario no participó del acto oficial frente al Monumento, pero encabezó uno en el Club Ciclón, donde criticó a Hugo Moyano.

"Estoy impresionada con lo que pasó el 20 de Junio. El presidente dio un discurso en una escuela con niños, un discurso criticando a los Moyano, a los camioneros, al gremio. No correspondía en ese lugar. No sé si están de acuerdo o no. Me pareció fuera de lugar totalmente. No cantaron el Himno Nacional, ni el Himno a la Bandera", dijo la Chiqui.

"Las mafias destruyen nuestra capacidad de crecer. La patota del transporte, por ejemplo", había dicho el Presidente. "La Argentina tiene el costo de transporte más alto de la región producto de privilegios acumulados en forma ilegal y arbitraria por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano, que llevan a tener el costo del camión más alto de la región", añadió frente a los menores y los maestros.

Lo sorprendente es que la Chiqui encontró un paralelismo con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien también criticó al jefe de Estado por su discurso. “Hoy lo vimos, acá, en Rosario”, dijo Cristina. “¿Era necesario, en un colegio rodeado de chiquitos, insultar y agraviar a un gremialista?”, agregó.