Macri, optimista: "Estamos convencidos de que la elección no sucedió y con energía para ir al balotaje"

El presidente Mauricio Macri aseguró que la principal preocupación del gobierno es “lograr la estabilidad económica”, e insistió en que las elecciones primarias del 11 de agosto donde se impuso el Frente de Todos por más de 15 puntos de diferencia provocaron una “disrupción”. “Estamos convencidos de que la elección no sucedió y con toda la energía para ir al ballotage”, disparó.

En un breve contacto con periodistas en la provincia de Córdoba, el presidente afirmó que su principal tarea es “lograr la estabilidad económica”, y reiteró, del mismo modo que lo hizo días atrás, que las elecciones primarias provocaron una “disrupción y alteraron el proceso” de estabilización.

Además el presidente se mostró optimista respecto al resultado que espera para las elecciones del 27 de octubre. “Estamos convencidos que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al ballotage, estamos para eso, con la fuerza de los cordobeses”, remarcó el presidente, en tono de campaña. Córdoba fue clave para Juntos por el Cambio: obtuvo poco más de un millón de votos, y cerca de 400 mil más que el Frente de Todos.

“Estamos en diálogo permanente con la oposición, convocando a la prudencia, llevando calma. No queremos que el proceso electoral dañe más la economía, no es cuestión de agravar más la cosa para la gente”, agregó Macri. El presidente se mostró optimista en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmará en los próximos días el envío de los U$S 5.400 millones restantes como parte del acuerdo stand by firmado en 2018. Luego de la crisis desatada tras las elecciones el envío de los dólares fue puesto en duda, por el incumplimiento de las metas acordadas con el organismo.

Antes de retirarse, una periodista le preguntó a Macri cómo observaba el impacto de la crisis entre quienes la estaban pasando peor. “Lo sé, lo sé. Estamos cerca, estamos cerca, atendiendo todas las necesidades y vamos a seguir trabajando todos los días”, alcanzó a responder.

OTRA VISITA A CÓRDOBA

Córdoba fue la provincia que visitó más veces desde que fue electo presidente. Hoy Macri destacó que la provincia “empuja el modelo de desarrollo federal en la Argentina”.

Esta semana, el gobernador Juan Schiaretti hizo público un reclamo que ya acumulaba varios días alejado del radar político. “Las finanzas públicas de la provincia se ven perjudicadas por la crisis nacional, ya que el 90 por ciento de los recursos provienen de impuestos ligados a la actividad económica, como el IVA, Ganancias e Ingresos Brutos”, publicó en Twitter la cuenta oficial del Gobierno cordobés.

Macri viajó a Córdoba para inaugurar un Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades en el Parque Educativo Norte y se mostró con el intendente de Córdoba capital, Ramón Mestre, y el diputado radical Mario Negri, un hombre que en los últimos días adquirió cierto protagonismo: fue uno de los voceros de las reuniones del presidente con legisladores y dirigentes del espacio tanto en Casa Rosada como en Olivos.