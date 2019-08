Macri, optimista y en campaña: "Vamos a crear un millón de puestos de trabajo en el sector de los alimentos para 2030"

El presidente Mauricio Macri dijo hoy que "tres años y medio para resolver los problemas económicos que hace décadas no se resuelven no han sido suficientes, no hemos podido, pero ya hay bases para lograrlo". En el cierre de la Jornada El Campo y la Política IV, organizada por Coninagro, Macri pronosticó que la inflación de agosto "será del 3 coma algo", reconoció que "en lo económico estamos en una situación compleja" y reclamó a la oposición que diga "cómo se hace para salir de la crisis". En el momento más optimista de su alocución, el presidente prometió crear un millón de puestos de trabajo para el 2030 en el sector de los alimentos.

Macri no se privó de criticar al Frente de Todos, al advertir lo que denominó "un cambio enorme" en la plataforma electoral de la coalición peronista. "Tuvieron dos gobiernos de destrucción presupuestaria y ahora ponen como eje el equilibrio fiscal", expresó.

Macri prometió crear "1.000.000 de puestos de trabajo para el 2030", en el sector de la producción de alimentos, y aseguró que lo hará "sin maltratos, sin abuso de poder". El presidente describió como su metodología de trabajo el "diálogo" con todos los sectores económicos y aseguró que "hay 55 mesas de productividad en la que están involucrados muchos actores de todos los niveles".

"Tenemos que debatir en que país queremos vivir, bajo qué reglas y bajo qué tipo de convivencia", dijo Macri, quien sostuvo además que durante su su gestión alcanzó "un espacio de libertad, tranquilidad y seguridad para poder expresar coincidencias y disidencias", expresó.

"Estamos convencidos de que el 27 de octubre vamos a ratificar este rumbo. Vamos a convencer a algunos que están con bronca de que todo lo que hemos conseguido, es mucho”Estoy a cargo, me hago responsable y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el proceso electoral no dañe a cada ciudadano, a cada argentino que manifestó un voto bronca. Entendí el mensaje y estamos tratando de aliviar todo lo posible", señaló.