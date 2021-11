Macri pidió permiso para viajar a Arabia Saudita: denuncian que podría fugarse

La declaración indagatoria del ex presidente Mauricio Macri en la causa por espionaje a familiares del submarino ARA San Juan se suspendió el pasado jueves 28 de octubre al mediodía, porque no fue relevado del deber de guardar secreto sobre temas de inteligencia y deberá fijarse una nueva fecha. Ahora, el ex mandatario le pidió a la Justicia autorización para salir del país y viajar a Arabia Saudita, para una visita entre el 15 y el 25 de noviembre.

De acuerdo con Pablo Lanusse, abogado del líder de Cambiemos, Macri recibió una “invitación personal del Príncipe de Arabia Saudita para una visita del 15 al 25 de noviembre de 2021 a dicho país” y agregó: "Vengo a solicitar se autorice a mi ahijado procesal a realizar el viaje aludido, por el plazo de tiempo indicado, comprometiéndonos a informar los números de vuelos, de ida y de regreso, una vez conferida la correspondiente autorización judicial”.

El texto presentado ante el juez federal interino de Dolores, Martín Bava, al que intentó recusar al considerarlo parcial y por haberlo convocado a declarar sin que hubiese sido relevado de la obligación de guardar secretos de inteligencia. "Es de público y notorio conocimiento que el Sr. Mauricio Macri tiene su arraigo en nuestro país, donde vive con su señora e hija menor y también realiza su actividad política y personal", señaló Lanusse.

El "arraigo", insistió el abogado, "se encuentra por demás acreditado y no existe motivo alguno que señale a mi asistido como un peligro procesal, sumado a que habrá de concurrir el día 3 de noviembre de 2021 a la audiencia convocada por el Sr. Juez, por lo que el viaje que se informa no constituye un obstáculo para la marcha de esta causa". La primera en rechazar esta solicitud fue la querella, encabezada por la abogada Valeria Carreras.

De acuerdo con la abogada, Macri cuenta con contactos en distintas partes del mundo que podrían facilitar su fuga. En ese sentido, recordó que el ex jefe de Estado ofreció como prueba a su favor el documento de suscripto por “más de 10 ex presidentes de distintos países del mundo”, en referencia al pronunciamiento de los exmandatarios de Iberoamérica, reunidos en Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

En este contexto, sostuvo que el imputado no presentó la “aludida invitación”, ni documentos que acrediten los motivos del viaje, ni dónde se hospedará, ni por qué el mismo se extendería por 10 días. Carreras mencionó la "holgada" situación económica de Macri y recordó que "el imputado estando notificado debidamente en sendos domicilios que posee" no se presentó a las primeras dos citaciones indagatorias y permaneció fuera del país sin ninguna justificación

Por su parte, el juez Bava - que elevó el pedido al Gobierno -que ya lo aceptó- para que Macri fuese relevado de la obligación de guardar secretos de inteligencia y lo volvió a citar para este miércoles- rechazó la segunda recusación que le presentó la defensa del ex presidente. "No ha habido ni hay animosidad alguna en contra del imputado Mauricio Macri. Sólo se ha producido la prueba requerida por las partes", remarcó el magistrado.

En la resolución con la que rechazó "in límine" el nuevo intento de apartamiento formulado por el ex jefe de Estado, el juez aclaró que si citó a Macri a indagatoria sin antes solicitar que le levantaran el deber de confidencialidad es porque, a su criterio, no era necesario, en relación a la audiencia suspendida el jueves pasado en los tribunales de Dolores. "Vale resaltar que del propio decreto dictado por el actual titular del Poder Ejecutivo surge, conforme el criterio que era sostenido por el suscripto que, al investigarse la comisión de delitos de inteligencia prohibidos por la ley y no actividades que hagan a la seguridad interior y/o defensa nacional, no resultaba necesario el relevamiento en cuestión", escribió Bava.

Y agregó: "Por los demás planteos de la defensa vinculados al citado decreto, entiendo que hacen a cuestiones ajenas a este proceso judicial y por tal motivo considero que no deben ser valoradas respecto la actuación del suscripto. Del escrito presentado por la defensa del Dr. Lanusse no se desprenden razones sensatas para considerar un temor de parcialidad por parte del suscripto" y remarcó que "nunca las discrepancias con las decisiones de un magistrado a cargo de una investigación, propias de las reglas y el sentido de un proceso penal, pueden conllevar a su apartamiento, so riesgo de afectar seriamente el buen funcionamiento del servicio de justicia y la garantía del juez natural".

Y al mismo tiempo, Bava sumó: "No tengo amistad, enemistad ni prejuicio de ningún tipo, objetivo ni subjetivo con los imputados ni con las partes querellantes. Tampoco los tengo con relación al objeto que es materia de estudio. Mucho menos, como alude el inciso en el que funda su pretensión el defensor, manifesté opinión extrajudicialmente sobre el proceso a persona alguna o actué con animosidad".

El juez sostuvo que no formuló "recomendaciones a favor ni en contra de ninguna de las partes y no tengo otro interés en el proceso que no sea el de cumplir acabadamente el deber constitucional de afianzar la justicia, conforme las previsiones del Preámbulo de la Constitución Nacional, y cumplir con las obligaciones legales que, en mi condición de Juez Federal, me impone la Carta Magna respetando las garantías constitucionales de todas las partes del proceso".

Y concluyó: "La pretensión de apartar a un juez de una investigación es una medida procesal excepcional, acto de extrema gravedad que afecta intereses singulares como generales en un proceso. Así, el carácter restrictivo de su procedencia tiene que ver con asegurar la garantía del juez natural, que no sólo protege a las personas involucradas en un caso de ser juzgadas por un magistrado imparcial, sino también preserva el buen funcionamiento del servicio de justicia".

Lanusse sostuvo que la nueva citación a Macri para este miércoles tiene "intereses políticos" y afirmó que el juez busca procesarlo antes de las elecciones del 14 de noviembre, que definirán la renovación de 127 del total de 257 bancas de la Cámara de Diputados mientras que en el Senado ocurrirá lo mismo con 24 de los 54 escaños que posee. De hecho, el abogado del ex mandatario sostuvo que el "temor fundado de parcialidad", la falta de "independencia" y el "prejuzgamiento" podrían evidenciarse en lo que ocurrió el 28 de octubre pasado, durante la indagatoria a la que asistieron en Dolores y que debió suspenderse.