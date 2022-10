Macri publicó una fake news sobre “el éxodo de jóvenes” y Carignano lo desmintió con cifras

Fiel a su estilo, Mauricio Macri intentó dar falsas cifras a través de un posteo en sus redes sociales. Tal vez intenta generar cierta polémica, aunque le sale bastante mal. Hace poco, durante una entrevista, castigó a los argentinos y las argentinas: "Claramente, debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. Era una de las cinco más ricas y hoy estamos llegando a niveles de 50% de pobreza en muchas regiones del país. Eso es mucho dolor, mucha tristeza, mucha gente angustiada, desesperanzada, no entendiendo el por qué".

Ahora el líder del PRO lanzó otro dato falso y que no se ajusta para nada con la realidad. En ese sentido, el ex presidente dijo que existe un “éxodo de jóvenes” que dejan el país todos los días. Desde su cuenta de Twitter, afirmó: "Me parte el alma el éxodo de los jóvenes argentinos que vemos todos los días. Se van frustrados por no poder desarrollar sus vidas acá mientras en otros países los esperan con empleo, estudio, vivienda, crédito y un futuro".

Sin ningún tipo de cifra, Macri lanzó una frase en búsqueda de retuits y favs de sus seguidores. Aunque la cosa no le salió bien. Es que la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, lo y dejó en claro la cantidad de jóvenes que eligen la emigración para su vida en la actualidad con lo que ocurrió bajo la gestión de Cambiemos, entre 2015 y 2019. Y en ese sentido, Macri perdió. Al igual que los trabajadores de Argentina bajo su gestión.

En un hilo de Twitter, Carignano explicó: “#MacriMiente cuando habla de un éxodo de jóvenes argentinos. Datos: Entre 2016 y 2019. Gestión Cambiemos: migraron 50 argentinos por día en promedio. Entre 2020 y 2021. Gestión FDT. Migraron 18 personas por día promedio”.

Y Carignano explicó en otro posteo: “Importante❗ Los argentinos no declaran motivo cuando salen del país. Para poder comparar ambos períodos, tomamos los siguientes parámetros: Argentinos de entre 18 y 40 años. Salieron del país y no volvieron por 12 meses”.

Y finalizó junto a un video: “Repiten las mismas mentiras una y otra vez. Prometen lo que no hicieron cuando fueron gobierno. Por eso, les comparto un video que subí en febrero de 2022. Para los que no tienen memoria, acá van las notas que daban cuenta de la salida del país de argentinos en el macrismo”.