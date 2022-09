Macri quiere la vuelta de las AFJP, rechaza hablar con CFK y dijo: “Cavallo tiene razón, estamos al borde del Rodrigazo”

A poco más de un año para las elecciones presidenciales, Mauricio Macri salió a la cancha para dos cuestiones. La primera hacer público sus intenciones de tener una contienda electoral contra Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, le marca la cancha a su propia tropa, en especial, a Horacio Rodríguez Larreta, quien pretender ser el número puesto para ser el candidato a presidente de Juntos por el Cambio.

Por esos dos motivos, y porque pretende ejercer el “poder real” sobre todos los miembros de la oposición, cada vez que sale a hablar, Macri va con los tapones de punta. Esta vez lo hizo en una entrevista en Radio Mitre, en donde criticó al Gobierno Nacional, afirmó que quiere privatizar las jubilaciones y eliminar Aerolineas Argentinas, y rechazó cualquier tipo de diálogo con Cristina tras el intento de asesinato.

En la nota Jorge Lanata y Eduardo Feinmann, macri dijo sobre la posibilidad de que se suspendan las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el impacto que eso tendría en a interna de Juntos por el Cambio: “Que te cambien las reglas en medio del partido no existe. Creo que la competencia interna es lo mejor para todos. Estoy trabajando con todos y sería buena unas PASO entre ellos”.

Hasta ahora, Macri ya afirmó que tanto Larreta como Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal serían buenos candidatos a presidentes. Incluso él mismo se puso en ese puesto. Aunque hoy dijo sobre sus planes: “Estoy muy contento donde estoy ahora, ayudando. No estoy especulando, yo sé cuál es la relación que tengo con la gente y me lo demuestran todos los días a donde voy, me demuestran aliento. Pero hoy siento que estoy ayudando desde donde tengo que ayudar, que es que haya claridad en las ideas. El quién es importante pero el para qué es más importante que nunca. No podemos volver creyendo que se puede hacer un populismo light”.

Luego apuntó contra el Gobierno Nacional y lanzó críticas durísimas: “Hoy nadie está gobernando, la Argentina está a la deriva. Ayer lo leía a (Domingo) Cavallo y tenía razón, estamos al borde del Rodrigazo. No me quiero meter en el campo de los ministros de economía, pero la inflación al 100% está al borde de saltar de rango nuevamente”.

Y completó sobre el gobierno de Alberto Fernández: “Estamos en una situación límite y no hay conciencia. Tenemos que sentarnos en una mesa y decir: ‘no le vamos a robar más a los que trabajan, con gobernantes que se administren como corresponde. Eso parte de una base de un cambio copernicano que tiene que generarlo gente que pueda generar confianza. Hoy la confianza es cero en Argentina”.

Luego dijo una polémica frase: “En Argentina hay cada vez menos libertades por la incapacidad de generar confianza a partir de reglas claras y eso lo restablecemos con el Gobierno del año que viene o no hay futuro”. Y sumó sobre Juntos por el Cambio: “Vamos a volver al poder con experiencia y más apoyo de la gente que nunca porque hoy la gente ve con claridad que la Argentina sale adelante con trabajo”.

Luego lanzó una chicana sobre el equipo de jueces y fiscales que jugaban en su quinta y organizaron la causa en contra de la vicepresidenta: “¿Quién va a invertir si en este país vale todo? Un país que cree que se puede hacer una Corte Suprema más grande que un equipo de fútbol”. Y dijo sobre un posible diálogo con Cristina, tras el atentado que sufrió: “Si nos vamos a sentar para hablar de cómo maniatar la Justicia, de cómo demoler aún más nuestra institucionalidad que ya está frágil, y por eso no tenemos un nivel de inversión para la potencialidad de nuestra gente y recursos naturales, no”.

Y siguió: “Sentémonos si hacemos una autocrítica profunda, porque estas ideas (populistas) no van, fueron un fracaso. Acá no fracasan las personas, fracasan las ideas. No podemos volver a aplicar las ideas que no han funcionado. Hay que cambiar las ideas”

En tanto, el ex presidente pidió por la privatización de las jubilaciones y la eliminación de Aerolíneas Argentinas: "Teníamos reservas, había AFJP que habían ahorrado plata, había gas y petróleo en cantidad. Todo eso desapareció”. Y siguió: “Tienen que volver las low cost. Con Aerolíneas el Estado destina millones de pesos para sostenerla y menos del 40 por ciento de la gente piensa que Aerolíneas debe seguir siendo del Estado".