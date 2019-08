Macri respaldó a Peña, confirmó que viene misión del FMI y criticó a CFK

El presidente Mauricio Macri manifestó su negativa a realizar más cambios de Gabinete de cara a octubre y remarcó la continuidad del jefe de Gabinete, Marcos Peña, a quien respaldó públicamente en el marco de las conferencia Democracia y Desarrollo que organizó el grupo Clarín. Además remarcó que no tiene un Plan B de cara a octubre.

"Yo le doy mucho valor al equipo y creo que siempre hubo críticas sobre el jefe de Gabinete. Es una forma de criticar al Presidente sin hacerlo y yo lo asumo de esa manera, acepto las críticas", evaluó. Es que en las últimas dos semanas, sobre todo después del resultado de las PASO en donde el oficialismo fue derrotado por más de 15 puntos, se especuló con la salida de Peña para darle más aire al Gobierno de cara a octubre.

Criticas a la oposición

El jefe de Estado remarcó además que no existe un Plan B. “Hablar de Plan B en una elección que todavía no ocurrió me parece una falta de respeto”, manifestó Macri que, en un claro modo electoral, criticó al Frente de Todos por la falta de participación pública en la campaña que tuvo la candidata a vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. “Frente para Todos tiene una historia. Los votos en su enorme mayoría son de CFK por eso es importante que en estos momentos conozcamos su visión de futuro. Desde el silencio no da tranquilidad”, afirmó.

El Presidente dijo además que el kirchnerismo "no se puede hacer el distraído como que en los últimos 12 años no gobernó y tiene que reconstruir confianza", al tiempo que señaló que "hubo una Argentina el viernes y otra el lunes", al referirse al resultado electoral de las PASO

Macri confirmó también que la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) vendrá a la Argentina "la semana que viene" y sostuvo que el organismo le dio al país "un montón de plata para hacer lo que tendría que haber hecho hace 70 años" para ordenar la macroeconomía y combatir la inflación.

Antes que Macri fue el turno del principal candidato de la oposición, Alberto Fernández, que procuró llevar tranquilidad y moderación con su mensaje. Asimismo aceptó las críticas por algunas declaraciones fuertes que realizó durante la campaña en especial contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que inició una fuerte campaña en su contra.