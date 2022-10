Macri se burló de los argentinos: “Es la sociedad más fracasada de los últimos 70 años”

Hace pocas horas, Mauricio Macri anunció el lanzamiento de un nuevo libro al que bautizó Para qué. De esta manera, el líder del PRO mata dos pájaros de un tiro: se lanza a la contienda electoral de cara a 2023 a nivel nacional y deja en claro a la interna de Juntos por el Cambio que está listo para ser el próximo candidato a presidente. Aunque en público lo niega cada vez que puede.

A través de su cuenta de Twitter, el ex presidente había dicho desde España, adonde fue a dar charlas: "A partir del 18 de octubre llega Para qué, mi nuevo libro. Aquí comparto con ustedes por primera vez su tapa. Nos encontramos en unos días en todas librerías!". Lo bautizó Para qué (lo mismo que muchos se preguntan sobre él) y el subtítulo es "Aprendizajes sobre liderazgo y poder ganar el segundo tiempo".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En la contratapa del libro de Macri se puede leer el resumen que asegura que “trata sobre este misterioso camino hacia la felicidad. Es sobre mi viaje personal y lo que aprendí en él. Es el para qué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas que aún quedan por hacer. Para qué ser el presidente de un club de fútbol, para qué cambiar una ciudad y, sobre todo, para qué cambiar un país".

En medio de ese lanzamiento, Macri está listo para dar pelea en la interna de Juntos por el Cambio. Aunque no lo blanquea, el ex mandatario quiere ir por una segunda presidencia o que los precandidatos sean los elegidos por él para pelear en unas PASO y que de esa manera hagan lo que él les pida. ¿A quiénes quiere? A María Eugenia Vidal o a Patricia Bullrich. ¿A quién no quiere? A Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales ni Facundo Manes.

Pero, más allá de sus roscas y enroques políticos de cara a 2023, Macri sigue con sus charlas por España. En esta ocasión le disparó de lleno a todos los habitantes que viven en Argentina. ¿Qué dijo? “La sociedad argentina debe ser la más fracasada de los últimos 70 años. Luego criticó al “populismo” de “Evita y de Perón”.

Sobre ese tema, el líder del PRO lanzó durante la charla: "Claramente, debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. Era una de las cinco más ricas y hoy estamos llegando a niveles de 50 por ciento de pobreza en muchas regiones del país. Eso es mucho dolor, mucha tristeza, mucha gente angustiada, desesperanzada, no entendiendo el por qué".

Esas palabras las dijo durante el encuentro de la Fundación Internacional para la Libertad, que lidera Mario Vargas Llosa. "Pero también está pasando algo distinto en la Argentina. Es un proceso largo, pero siento que esta vez está habiendo un verdadero aprendizaje", completó Macri.

En otro tramo de su discurso, el ex mandatario aseguró: "Los americanos dicen learning by doing (aprender haciendo) y yo digo que los argentinos estamos haciendo learning by suffering (aprender sufriendo). Estoy muy sorprendido con lo que está pasando en el país y estoy muy contento, porque finalmente puse 18 años de mi vida en este amor por la Argentina en la política, le traje un enorme daño a mi familia, porque el kirchnerismo, como todos los populismos es salvaje, los atacó sistemáticamente hasta demolerlos económicamente. Eso me llevó a enfrentamientos muy grandes con mi padre".

En ese extraño análisis, en el que incluyó al fallecido Franco Macri, el cabecilla del PRO aseguró: "Hoy siento que está empezando a tomar color y valió la pena: no estaba escrito que esto tenía que continuar eternamente. El año que viene el país que tal vez fue el que inventó el populismo con Evita y Perón sea el primero en sacárselo de encima y lo exporte al mundo. Vienen con certidumbre 20 años de crecimiento en la Argentina como tuvimos al principio del otro siglo. La Argentina va a volver al rumbo de la sensatez, de la cultura del trabajo, de la meritocracia, que son los valores que se fundan en la libertad".