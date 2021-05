Macri sobre el pedido de asilo de Rodríguez Simón: “Lo entiendo, Carlotto dice que tengo que ir preso y me afecta”

Hace unas horas, Mauricio Macri llegó a Córdoba para presentar su libro Primer tiempo y ya generó polémica. Recién llegado de Estados Unidos, donde se vacunó contra el coronavirus, el ex presidente realizó su visita a la provincia en medio del récord de contagios y muertes.

En la nota, Macri afirmó que, desde diciembre de 2019, cuando dejó el cargo tras perder en primera vuelta frente a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, habría comenzado una campaña judicial en su contra: “Hay claramente una persecución hacia mi persona, hacia mi familia y hacia mis exfuncionarios”.

Y apuntó contra un empresario que, justamente, estuvo preso durante su gobierno: “Hay una persecución, particularmente en esta causa que inventó Cristóbal López, en la que acusa a exfuncionarios por intentar recuperar los impuestos de los argentinos que él se apropió ilegítimamente”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Durante esa charla, un Macri relajado se refirió a la decisión de su asesor y uno de los “cerebros” de Juntos por el Cambio, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón de pedir asilo como refugiado político en Uruguay.

“Él me adelantó que iba a hacer ese pedido. Me sorprendió, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Yo escucho a (Estela de) Carlotto que dice que tengo que ir preso, es algo que me afecta. Aunque haya jueces que oscilan en el sistema institucional argentino, confío en el final del camino”.

Por otra parte, Macri aseguró que Cambiemos ganará en 2023 y agregó: “Vienen 20 años de crecimiento con Juntos por el Cambio en el Gobierno. La alternancia será sin populismo, habrá otro peronismo, no el kirchnerismo que hoy tiene secuestrado al peronismo”.

Enseguida disparó contra el gobierno de Fernández y, en especial, contra las personas que votaron al Frente de Todos: “Decidieron tentarse con el asado gratis y hoy no hay asado, estamos en el consumo más bajo del último siglo. El populismo sin plata ha quedado en evidencia, nada funciona, todo se caotiza, hasta el velorio de nuestro gran ídolo Diego Maradona. No pueden organizar ni una campaña de vacunación sin privilegios”.

En ese sentido, dio consejos para gobernar, aunque en su período la inflación fue la más alta de los últimos años y el valor del peso se devaluó como nunca antes en la historia: “Hay que retomar el rumbo anterior con un aprendizaje, con un liderazgo joven. El 2023 no tendrá nada que ver con el 2015 cuando ganamos por 1,8 puntos porcentuales. La gente va a percibir con mucho dolor la profundización de la crisis, percibirá que el camino es el trabajo”.

Y completó sobre el gobierno actual: “El populismo destruye el valor de la palabra. Este es el último ciclo del populismo porque el 65% de los argentinos lo rechaza”.

A principios de mes, el ex presidente había lanzado diversas críticas en contra de Argentina. Al disertar en el foro “Defensa de la Democracia en las Américas”, el fundador de Pro dijo que “la democracia está amenazada en la Argentina por un comportamiento que busca debilitar la independencia del Poder Judicial, violando los derechos humanos”. “Esto tiene un propósito: generar impunidad sobre funcionarios que están siendo investigados de corrupción o han sido condenados. Y todo lo disfrazan bajo la figura del lawfare. Dicen que ellos son víctimas de los periodistas y jueces”, lanzó Macri.

Además, dijo ser víctima de una persecución política y judicial por parte del kirchnerismo y cuestionó a la administración de Fernández por la falta de vacunas contra el coronavirus en el país. “Desde que volvieron al poder se han dedicado a perseguir a periodistas, jueces, a mí y a mi familia, sin ningún tipo de límite”, sostuvo el ex mandatario.

Según Macri, el gobierno de Fernández demostró “ineptitud” en su estrategia sanitaria y en las negociaciones para adquirir vacunas contra el Covid-19. “El año pasado dije que el coronavirus era menos peligroso que el populismo. Ahora he encontrado una combinación más peligrosa: el populismo conduciendo una crisis sanitaria. Es grave porque queda más en evidencia que nunca la ineptitud y la mentira”, remarcó.