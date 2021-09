Macri, sobre la victoria provisoria de JxC: "El Kirchnerismo se dedicó a destruir lo que logramos"

Los primeros datos oficiales adelantaron una contundente victoria de Juntos por el Cambio por sobre el Frente de Todos. De hecho, los candidatos del oficialismo perdieron en 18 provincias; Buenos Aires, Capital Federal, Chaco, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, San Luis y Tierra del Fuego.

En este contexto, feliz por los números que marcan una abultada diferencia entre la oposición y el oficialismo, Mauricio Macri accedió a brindarle una entrevista a Todos Noticias (TN), donde habló de las "debilidades" del gobierno comandado por el presidente Alberto Fernández y a la posibilidad de que el oficialismo pierda 6 de los 15 senadores que puso en juego en estas elecciones. "Ellos no entienden el daño que han hecho", afirmó el ex presidente.

De mantenerse esta tendencia en las elecciones legislativas que se desarrollarán en noviembre, el oficialismo se quedaría sin el quórum que ostenta desde el diciembre de 2019, pasando de 41 a 35 bancas, dos menos de las 37 requeridas para tener la mitad más uno del cuerpo. "Todo este dolor que hemos vivido, estos dos años, que fueron duros para los argentinos, traían un aprendizaje", señaló Macri, visiblemente feliz con los resultados de estas primarias.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y siguió: "Estoy muy emocionado porque siento que los argentinos dijimos muchas cosas en estas elecciones, más allá del dolor, las preocupaciones y las tragedias de la pandemia. Acá hubo un claro mensaje de una argentina que en su mayoría dijo basta a la mentira, a la ineptitud, a la inmoralidad y al desmanejo. Acá nace verdaderamente la oportunidad de la Argentina y empezamos a ver el fin del populismo en el país".

Consultado sobre los próximos dos años, donde el oficialismo verá su poder reducido, resaltó: "Mañana, Argentina tendrá una sonrisa dibujada. Me veo con un enorme responsabilidad de parte de Juntos por el Cambio para ponerle límites, si es que ellos no reaccionan. La gente nos está dando una cuota de mayor responsabilidad, con mayor participación en el Congreso de la Nación, para parar este ejercito de destrucción".

De acuerdo con Macri, el oficialismo se encargó de "destruir" todo lo que hizo durante su gestión. "Este ejercito, lejos de volver mejor, de venir a reparar lo que nosotros no supimos y heredamos de ellos, se dedicó a destruir lo que sí se había logrado en el país. La historia demuestra que sobre todo la ex presidenta tiene tendencia a redoblar frente a la adversidad y al rechazo de las políticas que llevaron a cabo", afirmó.

Y no dudó en arremeter contra Sergio Massa: "La culpa es del conjunto, es el kirchnerismo que hoy involucra a los gobernadores que decidieron seguir con ella y al Massimo, que ya no existe más y es parte del kirchnerismo. No queremos convivir más con un gobierno que nos miente, nos atropella, se vacuna primero y nos encierra mientras se va de fiesta. Ellos no entienden el daño que han hecho y todo lo que destruyen con su falta de humildad y prepotencia".

Finalmente, resaltó que esta suerte de "resurrección" se debió a que Juntos por el Cambio se consolidó "en la adversidad", "Está más unido que nunca a pesar de que sobrevivimos a perder. ¿Sabés lo que significa perder en estos tiempos que vivimos del exitismo? Este es un gobierno es tremendamente débil. La falta de rumbo y un plan es su debilidad mayor. Ha sido una suma de improvisaciones, prepotencia y soberbia lo que llevó a un enorme dolor y pérdida al país", cerró.