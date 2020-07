Macri viajó a Paraguay en el avión de una empresa acusada de contrabando de cigarrillos

La empresa que transportó desde Buenos Aires hasta Asunción al ex presidente Mauricio Macri, Tabesa, fue acusada varias veces de contrabando de cigarrillos desde Paraguay a Brasil.

De hecho, hace pocos días, un grupo de contrabandistas fueron detenidos cerca de la frontera con Brasil junto con dos camionetas de la tabacalera cargados de cigarrillos, informó el diario ABC color.

El vuelo de Macri hacia Paraguay fue autorizado por las autoridades de ese país, lo que llamó la atención ya que se han tomado severas medidas por la pandemia.

El julio del año pasado, un mega operativo de la Unidad Interjurisdiccional de para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando de ese país incautó 5.000 cajas de cigarrillos por un valor total de 17 millones de guaraníes (USD 2.476.636 al tipo de cambio actual).

El 87% de la totalidad de ese cargamento secuestrado pertenecía, según consta en las publicaciones de los medios paraguayos, a la empresa Tabesa que es además propiedad del ex presidente de Paraguay, Horacio Cartes.

El ex mandatario paraguayo recibió al ex mandatario argentino hoy cuando aterrizó hoy en el marco de una actividad de la Fundación FIFA sobre la cual los voceros del ex presidente argentino no dieron detalles.

Cuando en julio del año pasado el director de Aduana de Paraguay, Julio Fernández, llevó adelante el mencionado operativo no había quedado claro quiénes eran los compradores de los cigarrillos.

Cabe destacar que en Brasil el arancel por importación de cigarrillos es del 150%. En ese escenario, y según consta el trabajo de investigación titulado “Pensemos globalmente: la escalada de la paraguaya Tabacalera del Este como amenaza para el control mundial del Tabaco”, Tabesa habría utilizado las viejas rutas comerciales de al menos dos empresas que se dedicaban a la exportación hacia Brasil.

Esto habría generado que la empresa de Cartes genere un crecimiento en su producción del 2.592% entre el año 2000 y el 2010.

Pero el contrabando de cigarrillos no va sólo a Brasil, también tiene como destino la Argentina, de acuerdo con informes de fuerza de seguridad.

Según una nota del sitio Misiones On Line, en los últimos dos años, el número de cigarrillos incautados pegó un salto significativo.

En 2017, las fuerzas de seguridad secuestraron unos 100 millones (unidades); en 2018, 280 millones. En 2019, descendió a 260 millones, una cifra que equivale a 26 contenedores de 40 pies.

Solo durante abril, Prefectura decomisó más de 13.600 cartones de cigarrillos que habían sido ingresados irregularmente al país, valuados en más de 18 millones de pesos.