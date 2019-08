Macri volvió a conversar con Alberto, quien pidió respetar la investidura presidencial

El presidente Mauricio Macri volvió a conversar por teléfono con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y ambos se comprometieron a "hablar todas las veces que sea necesario", confirmó un alto funcionario de la Casa Rosada.

Durante el diálogo telefónico, ocurrido ayer por la tarde, el Presidente le anunció a Fernández que el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, convocará a tanto a sus colabores del equipo económico como a los del postulante de Compromiso Federal, Roberto Lavagna, a quien también habría contactado el lunes.

"Fue una buena charla en la que ambos quedaron en hablar todas las veces que sea necesario. El Presidente le dijo que Lacunza los iba a convocar y también a los equipos de Lavagna", afirmaron sobre el segundo contacto que mantuviera Macri con Fernández luego de las PASO.

Lee más: Alberto Fernández habló de la charla que tuvo con Macri: "Le pedí que prime su condición de presidente"

Fernández y Macri conversaron por primera vez a mediados de la semana pasada, luego del triunfo de la fórmula peronista en las PASO del 11 de agosto. Tras esa charla hubo algo de más de tranquilidad en los mercados y comenzó a establizarse el precio del dólar.

Fernández destacó hoy durante un reportaje que "hay que ser respetuosos" de la investidura presidencial y señaló que él intenta "no complicar" las cosas porque, remarcó, "el presidente es Mauricio Macri hasta el día en que termine su mandato".

"Yo tengo que esperar primero que la gente me vote, mi tarea no es cogobernar, sino ser opositor a Macri", añadió en diálogo con radio Diez y sostuvo que "en la lógica del gobierno está darle explicaciones al mundo y después a los argentinos, yo no voy a hacer eso. Mi primer acuerdo es con los argentinos y a partir del acuerdo que tendré con los argentinos hablaré con el mundo".