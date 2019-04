El presidente Mauricio Macri no descartó la posibilidad de que el economista y diputado Martín Lousteau pueda ser su candidato a vicepresidente. “Lo estoy conociendo, pero no voy a pronosticar vice”, afirmó anoche durante una entrevista televisiva. Además, reconoció que hay votantes de Cambiemos que pasaron a ser indecisos y anticipó que las elecciones serán “parejas”.

Luego de que Lousteau coqueteara con la posibilidad de incorporar a Roberto Lavagna al armado de Cambiemos, Macri evitó precisar quién será lo acompañará en la fórmula con la que buscará la reelección, aunque no descartó que sea su ex embajador en los Estados Unidos: “Lo estoy conociendo, pero no voy a pronosticar vice”. En declaraciones a Canal 9, el presidente descartó además que hubiera una interna entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

Por otro lado, Macri volvió a profundizar la grieta y dijo que el posible regreso del kirchnerismo “genera mucha incertidumbre”. Además, remarcó: “No podemos volver atrás, a las mismas mentiras. Heredamos una bomba, nos vaciaron las reservas, peor que lo que robaron en la década pasada es lo que desperdiciaron. Antes no tenían cloacas y convivían con la mierda. No medían la pobreza para no estigmatizar”.

Respecto a la compleja situación económica que atraviesa el país, Macri reconoció que hubo un “pico de inflación que nadie previó”, aunque sostuvo que está seguro de que las medidas económicas anunciadas la semana pasada “van a ser un alivio”. Ayer, en el día que debían debutar los Precios Esenciales se conocieron informes que mostraban subas de hasta 10 % en productos de la canasta básica.

“Me siento bien y convencido de lo que estamos haciendo, trabajo para los argentinos. Estamos en el rumbo correcto, por este camino hay futuro”, agregó el mandatario. “Me encantaría ser mago pero no puedo, siempre digo que en otra vida me hubiese dedicado a ser Copperfield. Estoy al tanto de lo que le pasa a la gente, tenemos que cambiar el alma del país, ochenta años no se resuelven en tres, mi mayor adversario es el escepticismo”, disparó.