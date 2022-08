¿Macri y Palermo contra Riquelme por la presidencia de Boca? El ex jugador lanzaría su carrera política en el club

Hace más de 20 años, Boca dejó de ser uno de los clubes más grandes de Argentina para ser la plataforma política de Mauricio Macri. Mientras el Xeneixe se transformó en el club más poderoso de la primera década de los 2000 y convirtió su escudo en una marca internacional, Macri dejó la presidencia del club para primero convertirse en Jefe de Gobierno porteño con el PRO y en 2015 llegar a la presidencia de la Nación con Cambiemos.

En ese lapso, hubo dos figuras, muchos torneos ganados y un conflicto que aún sigue vivo. Uno fue Martín Palermo, máximo goleador del club y una figura inolvidable para los hinchas xeneixes. El otro es Juan Román Riquelme, la máxima figura del club de la Ribera, amado por su juego, sus goles y su fanatismo, y ahora un tanto cuestionado por su rol como vicepresidente y líder de la denominada

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Mientras Boca ganaba copas Libertadores, torneos locales y hasta copas Intercontinentales, el vestuario del club liderado por Carlos Bianchi tenía su propia grieta que, increíblemente, más tarde llegaría a desarrollarse a nivel nacional y con otros protagonistas. Es que Riquelme y Palermo rompieron relaciones en la etapa más exitosa del club y cuando uno era el 10 y el otro el goleador.

Entre 2008 y 2009, Carlos Ischia se convirtió en el director técnico. Hace poco, Ángel Celoria, su ayudante de campo, reveló el motivo del distanciamiento entre Riquelme y Palermo. “La división del grupo existía, pero nunca lo vimos plasmado en la cancha. Nunca vi que alguno de los dos no le diese la pelota al otro”, afirmó sobre la pelea.

Y agregó: “Fue una pelea de egos. Los dos eran figuras y era demasiado par aun vestuario. Simplemente pasaba que se separaban, no se hablaban, y estaban en el vestuario en distintos sectores, uno tomaba mate en la utilería y el otro en el vestuario. Pero los goles se festejaban y fue la condición que pusieron ambos. Se saludaban únicamente en la cancha, cuando uno de los dos convertía un gol. Nada más".

Por último, dijo: Siempre digo que es igual a cuando caminás por la Avenida Corrientes y observás la cartelera de un espectáculo, quién quiere estar primero en la fila y quién segundo en el cartel. Fue una tontería la pelea de ambos porque no ayudaba en nada, ya que ninguno de los dos necesitaba de eso para ser más importante que el otro. No hubo ninguna pelea de puños en el plantel, simplemente estaban separados en dos grupos. Existió la rivalidad, nadie lo puede dudar. No fue agresiva ni se levantaron la mano, tampoco se insultaron. No se hablaban, ni se saludaban en el vestuario, pero sí cuando hacían un gol".

El tiempo pasó. Cada uno se retiró. Macri llegó a presidente y a mantener el poder en Boca con la presencia del Tano Angelici. Pero eso se esfumó en 2019. Primero, él perdió las elecciones en primera vuelta frente a Alberto Fernández. En tanto, Angelici perdió en Boca contra Jorge Amor Ameal. Riquelme había sido el hombre que torció la balanza en las elecciones al presentarse como vicepresidente 2°. Cuando Mario Pergolini renuncio a la vicepresidencia, Román quedó a cargo tanto de ese cargo como del liderazgo del Consejo del Fútbol, constituido por ex futbolistas de la Era Bianchi.

De esa manera, Macri y Palermo unieron nuevamente sus caminos. ¿La razón? Un enemigo en común: Riquelme. Aunque Martín está lejos de Boca desde su retiro y no planeaba su vuelta en el corto plazo, Macri quiere recuperar el poder ya mismo en el club y así rehacer el camino que lo hizo exitoso en la política. Hace un tiempo, cuando Boca buscaba un club que reemplace a Sebastián Battaglia, Palermo afirmó: “Con Román es cuestión de hablar para saber si uno es compatible con el otro”.

Lo cierto es que hoy Martín llegó a Rosario con Macri en un avión de Aerolíneas Argentinas. Viajaron juntos al Congreso Aapresid, para lanzar el Gigaton Carbon Goal en Argentina, un evento que realiza la firma UPL junto con la Fundación FIFA, que preside actualmente Macri. La finalidad del Gigaton Carbon Goal es reducir el dióxido de carbono atmosférico equivalente a 1 gigatonelada, por lo que estará en fase de ampliación de 2025 a 2040 en todo el mundo. Palermo fue invitado como ex figura mundial del fútbol. También fue el ex Boca y actual técnico de Emiratos Árabes Unidos, Rodolfo Arruabarrena.

El nexo entre Macri y Palermo fue Cecilia Morel, una ex asesora de Macri y la mujer que maneja todo lo relacionado a la carrera de Palermo. La primicia de la llegada de ambos fue de Argenzuela, el programa de Jorge Rial. “No lo teníamos a Palermo en el radar de la política. Cerca de nadie, no solo cerca de Macri. Digamos que es otra figura de mucho peso en la hinchada de Boca que se suma a la carrera política. Y no creo que en la política nacional. Calculo que en la política de Boca. ¿quedarán Tevez y Palermo del mismo lado para competir contra Riquelme por la presidencia de Boca?”, se preguntó Rial.

Y es que la relación de Macri y Carlos Tévez es más que conocida. El Apache fue uno de los pocos ex futbolistas de Boca que siempre se mostró fiel al empresario. Incluso estuvo ligado a negocios por la licitaciones de parque eólicos, que aun sigue siendo investigada por la Justicia por incontables irregularidades. Y durante la presidencia de Macri, Carlitos siempre se mostró a su lado.



¿Qué prentende el ex presidente y líder de Juntos por el Cambio? Sacar a Riquelme de Boca de la mano de dos ídolos y ¿enemigos? Del 10. Su plan sería mostrar a Tévez y a Palermo como probable técnico y vicepresidente del Xeneixe respectivamente, para que su candidato ocupe el máximo cargo del club. Desde el entorno de Palermo negaron cualquier acercamiento a la política, pero es tarde. Por estas horas, Macri logró la primera foto que quería: mostrarse al lado de un ídolo de Boca.