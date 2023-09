Macri y su palabra devaluada: del panquecazo por Ganancias, a todas sus promesas incumplidas

Mauricio Macri se parece a aquellos militantes de a pie que ponen una mesita en alguna esquina de su barrio para dar apoyo a su candidato político. En los últimos días viajó a Córdoba para que no quepa ninguna duda y se note que está del lado de Patricia Bullrich, la candidata a Presidenta por el espacio de Juntos por el Cambio (JXC); allí se vio al hijo de Jorge Macri con volantes con la cara de Bullrich, un espectáculo. Dijo estar “comprometido y trabajando repartiendo boletas y propuestas de Patricia, porque es la líder y la presidenta que necesita Argentina”.

Tras pelearse con un periodista cordobés (que le preguntó sobre la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional) diciéndole: “No te puedo educar en una conferencia de prensa”, el ex presidente paró la pelota y contestó un poco más tranquilo las preguntas más cómodas: habló sobre Bullrich, Javier Milei y con Sergio Massa no se guardó ningún recaudo.

Es que a 31 días de las elecciones presidenciales el arco político del peronismo representado por Unión por la Patria está “poniendo toda la carne al asador” con medidas de aquí y de allá para preservar, estirar y multiplicar el dinero en los bolsillos de los trabajadores. Algunas de ellas fueron la devolución del IVA para quienes paguen con tarjeta de débito y otra, que fue la más vapuleada, es la suba del tope del Impuesto a las Ganancias que beneficiaría sobre todo a los y las trabajadoras asalariadas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En su gobierno, el actual presidente ejecutivo de la Fundación de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), había prometido borrar de la lista de impuestos el de Ganancias, pero finalmente no sólo no lo quitó sino que subió el piso y más trabajadores tuvieron que pagarlo.

Ahora, con el diario del lunes, la campaña "soplándole la nuca" y la victoria política de la media sanción en el Congreso por parte de Massa, lo “obligó” a volver sobre sus propias palabras y arremeter con fuerza. Calificó la eliminación del impuesto como "triste, irresponsable y perverso", cuando fue el mismo quien prometió en su campaña de 2015 bajar el impuesto pero pasó todo lo contrario: se incrementó un 26%, de 1,69 millones a 2,14 millones entre 2016 y 2019.

Aseguró que Massa parece “un personaje de (Diego) Capusotto" porque “dice que va a ser el que arregle la inflación y nos está llevando a la hiperinflación, regalando plata como nunca a todo el mundo y que Argentina no tiene”. También se despachó: “creen que se puede gastar sin límites”, pero “nos estamos empobreciendo cada vez más”.

La contradicción en las palabras del ex mandatario sorprendieron a más de uno: “Me equivoqué”, dijo sin escrúpulos cuando le preguntaron sobre su promesa de campaña en donde aseguraba que iba a eliminar el Impuesto a las Ganancias. Y remató: “Es más justo que cualquier otro. Hay que ir por un sistema impositivo sano que genere empleo”. Sobre Massa también expresó: “Es una persona que no tiene ninguna responsabilidad. Lo único que le importa es ver cómo avanza un casillero más, aunque eso nos lleve al infierno a todos”.

El ex Presidente no se contradijo al apoyar a Bullrich (por ahora), de hecho terminó alabándola: “Va a estar en el balotaje", reafirmó y prometió: “Si volvemos al poder vamos a poder llevar a cabo el cambio con la fuerza de gobernabilidad que no tuvimos en 2015”.

Ansioso y pesando en el 22 de octubre dijo: “En los últimos 15 días va a haber una reflexión profunda de cuál es el espacio humano y del equipo con capacidades que puede realizar el sueño de ese cambio, que es Patricia: estamos en el momento que soñamos para hacerlo”.

Las contradicciones de Mauricio

Alicia Blanco Villegas, la mamá de Mauricio Macri ya lo había confesado: “Lo he criado con muchísimo cariño y dentro de las posibilidades de enseñanza que uno pudo darle, a lo mejor demasiado severas porque mi familia era muy severa conmigo. No tenía estudios especiales para saber cómo tratar a la niñez”.

El pequeño Mauricio sin embargo no se portaba tan bien: “Yo decía que él no podía llegar a ser Presidente. Era una de las cosas que más le reprochaba. Le he llegado a pegar por mentir, cosa que me arrepiento, pero no se debía mentir, jamás”.

Macri viene contradiciéndose desde tiempos remotos, pero no es una opinión, son datos. Aquí algunas de las promesas de campaña (además de las del Impuesto a las Ganancias) que Macri incumplió: