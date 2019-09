Macumba y el furioso llamado de Macri a Cristina: la historia del fallido traspaso de mando

Pasaron casi cuatro años, pero todavía sigue una fuerte polémica con lo que sucedió en la previa al traspaso presidencial entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Es que la senadora nacional y candidata a vicepresidenta revivió la polémica con una serie de declaraciones en donde relató, nuevamente, su visión de lo que sucedió. Macumbas, contradicciones y el furioso llamado de Macri a Cristina antes de la asunción.

Durante la presentación del libro “Sinceramente” en la Universidad Nacional de La Matanza, la ex presidenta cargó contra la prensa a la que acusó de haber inventado de que no tenía intenciones de ponerle la banda presidencial a Macri. Recordemos que en ese entonces hubo una fuerte disputa sobre si debía hacerse en el Congreso o en la Casa Rosada. “Dicen que yo no había querido entregar el bastón. Ahora dicen que yo le había hecho la macumba. Si hago eso, salgo en la tapa con un caldero revolviéndolo y un sombrero de punta. La bruja. Todos esto corrobora la locura que significó el traspaso de poder el 10 de diciembre", señaló Cristina.

En su libro, Fernández de Kirchner recuerda que la discusión de fondo era que ella quería hacer el traspaso en el Congreso, tal y cual había realizado su ex marido Néstor Kirchner y su antecesor Eduardo Duhalde, mientras que Macri prefería que los atributos se le otorguen en la Casa Rosada. Incluso, en su libro, relató una fuerte discusión por teléfono con el ahora presidente, en la que el líder de Cambiemos le habría recriminado por algunas declaraciones y acciones de sus funcionarios

La polémica fue tal que este año se debatió un proyecto de ley para regular la entrega de los atributos ya que no había ningún tipo de normativa que establecería dónde debía hacerse. Macri, en ese entonces, presentó en la Justicia un amparo que terminó por otorgar la jueza María Romilda Servini que decidió que el mandato de Cristina debía terminar el 9 de diciembre a la medianoche por lo que el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, estuvo a cargo del país hasta el mediodía del 10.

La macumba

Pero la polémica no terminó ahí. Años después, se conoció que Macri tenía temor a que le hayan practicado una “macumba” al bastón presidencial que preparó el orfebre Juan Carlos Pallarols

"Un día me llama una persona que decía ser del gobierno entrante y me preguntó si yo le había prestado el bastón a la presidenta (Cristina) Kirchner para hacer una macumba", confesó Pallarols en diálogo con La Nación.

"Es más, yo había dado la orden a mi secretaria que, si no se hacía la ceremonia de acuerdo a la tradición, que no se le entregara el bastón a nadie porque yo tengo una responsabilidad con el pueblo. Trabajaron dos millones y medio de personas. Lo vinieron a buscar medio de prepo, la amenazaron a mi empleada y ella, con mucha garra, empezó a gritar diciendo que la estaban amenazando", agregó.

Es que por esos días Pallarols había hecho pública las presiones por parte del kirchnerismo para quedarse con el bastón presidencial.