Majul está nervioso: dijo que lo quisieron extorsionar por un millón de pesos

El periodista Luis Majul arrancó la semana denunciando a través de las redes sociales que sufrió un intento de extorsión por dinero el último domingo, horas antes de salir al aire con su histórico programa que se emite por América TV: La Cornisa.

Si bien no se sabe de qué se trata aún, el también empresario señaló que le iniciará “acciones legales” a todos aquellos medios que se hagan eco del material que los supuestos extorsionadores darán a conocer en breve.

La advertencia del periodista llamó la atención habida cuenta que el armó varios programas de televisión con escuchas ilegales, como las que reproducían diálogos entre la ex presidenta Cristina Kirchner y Oscar Parrilli.

De todos modos aún no se conoce cuál es el contenido con el que se quiere extorsionar al empresario de medios, muy cercano al gobierno de Cambiemos.

"Atención. Nos están extorsionando con la publicación de un material que será publicado en breve. Aviso a los medios que lo reproduzcan que serán penalmente responsables, junto con los extorsionadores, por los daños y perjuicios causados. Nos piden dinero. Presentamos denuncia penal", escribió el conductor de La Cornisa en su cuenta oficial de Twitter.

Minutos más tarde, además, agradeció "los mensajes de apoyo" y amplió: "Eso hará más débiles a los extorsionadores. En cuanto pueda contar de qué se trata lo haré. Con lujo de detalles". Lo cierto que es a raíz de su publicación, fueron muchas las versiones que se trataron dentro y fuera de las redes sociales acerca del material.

Sin ir más lejos, muchos especularon con que podría tratarse de un contenido comprometedor para el periodista, un tema personal o un acto de corrupción. Por esta razón, el propio Majul decidió una vez más tratar este tema y salió a aclarar en su programa de A24, 4 Días, que no se trata de una información personal que pudiera afectar a su familia.

"Es un material periodístico. Tengo un montón de material de aquí a fin de año para La Cornisa, para muchos de mis emprendimientos. Lo que voy a hacer es lo que corresponde, que es leer dos correos. Unos que recibí a las 00.08 del domingo pasado. Lo único que voy a hacer como periodista es reservar mis fuentes. Hay gente muy nerviosa", explicó Majul.

Según contó, el mail decía: "Sabemos de (el material en cuestión). Para mantener eso en secreto necesitamos $1.000.000. Esperamos una respuesta lo antes posible ya que tenemos un medio interesado". Luego se refirió al segundo mail que recibió ese mismo domingo, pero a las 12.15, como resultado de no haber respondido al primero.

ATENCION. Nos están extorsionando con la publicación de un material que será publicado en breve. Aviso a los medios q lo reproduzcan que serán penalmente responsables, junto con los extorsionadores, por los daños y perjuicios causados. Nos piden dinero. Presentamos denuncia penal — Luis Majul (@majulluis) July 22, 2019

Éste, decía lo siguiente: "Al no tener respuesta a nuestro mail, te mando (el material) para que veas la veracidad de los que decimos. Esperamos una respuesta en el transcurso del día de hoy, enviamos al medio interesado".

Me dicen q @Fontevecchia sigue enojado porque dije q era el mayor lobbista de la candidatura de @RLavagna. Entonces pide a sus periodistas q me critiquen. Sería mejor q pusiera su energía en pagar a los trabajadores en tiempo y forma. No es culpa mía q a su candidato no repunte. — Luis Majul (@majulluis) July 23, 2019

Mirando directamente a cámara, el periodista aseguró que no se dejará extorsionar por ninguna persona. "No pagamos por información, no vendemos información y no nos dejamos extorsionar. Subí el tuit para que la persona que tiene ese material, en cuanto lo ponga en el aire, sepa que va a acompañar con una denuncia contra el medio por ser parte de la extorsión”, señaló.

Y cerró: “Hicimos una denuncia ante Comodoro Py, tiene que sortearse, y otra ante un fiscal especialista en informática. Si lo que querían era sacarme dinero, no van a poder, no somos como ustedes. Los que no hacen lo que hice yo tienen la cola sucia. Está lleno de giles la Argentina. No quiero avivar giles".

Toda mi solidaridad al Periodista Luis Majul.



No debe pasarse material alguno ilegal ni extorsionar al respecto.



Hacerlo es de una bajeza tremenda.



Sólo una escoria humana haría algo así.



Además de ser Penal y Civilmente responsable es bien de paria cobarde y eunuco. pic.twitter.com/WeNnUpuHWL — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) July 22, 2019

Se armó la plaza en respaldo a Luis Majul? Avísenme así nos juntamos no nos van a callar “los extorsionadores”



Los patéticos que utilizan la vida privada de la gente. Juntémonos a apoyar a Luis Majul, que no nos callen. Cárcel a quien es capaz de hacer algo tan ruin y patético. — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) July 22, 2019

Lo cierto es que como respuesta a su denuncia, el periodista solo recibió todo tipo de comentarios irónicos, como el del abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón. “¿Se armó la plaza en respaldo a Luis Majul? Avísenme así nos juntamos, no nos van a callar ´los extorsionadores´”, sostuvo el abogado en las redes sociales.

1. Sobre material confidencial y su difusion publica. A proposito de la extorsion denunciada por @majulluis me parece una buena ocasion para refrescarnos a todos algunos conceptos basicos. — Graciana Peñafort (@gracepenafort) July 22, 2019

Y agregó: “Los patéticos que utilizan la vida privada de la gente. Juntémonos a apoyar a Luis Majul, que no nos callen. Cárcel a quien es capaz de hacer algo tan ruin y patético”.

Sin embargo, la reacción más replicada fue la de la abogada penalista Graciana Peñafort, que publicó un extenso hilo en Twitter dedicado a Majul y a su insólito reclamo a los medios de comunicación.

Los puntos de la abogada Graciana Peñafort