Mala praxis y recetas truchas: una candidata de Milei fue denunciada por hacerse pasar por médica para reclutar votos

Como partido político, La Libertad Avanza está cada vez más sucio. Es que día tras día se dan a conocer datos nuevos que demuestran los pensamientos que mantienen muchos de los que forman parte y asusta pensar que aquellos podrían formar parte del Gobierno. Por el lado de Javier Milei, no sólo que niega la dictadura militar sino también la cifra de los desaparecidos. Victoria Villarruel hizo un acto en conmemoración de la dictadura; el posible secretario de Educación lamentó que la Gestapo haya sucedido en Alemania y no en Argentina y como si fuera poco, una candidata a intendente fingió ser médica y firmó cientos de certificados con diagnósticos incluidos.

¿Qué más les falta? Parece que poco, porque todos los días superan su propia marca. Ahora, Andrea Vera, la candidata a intendente por LLA en Moreno, fue denunciada tras realizar consultas médicas sin matrícula. El hecho sucede hace un año, pero salió a la luz hace pocas horas tras notar reiterativos fallos en sus certificados. Además, se conoció que la misma estudia medicina hace tan sólo un mes.

Cuando por la campaña electoral haces absolutamente todo y hasta lo que no está al alcance, suceden estas cosas. En un principio, Vera tomó el atrevimiento de hacerse pasar por médica, tras criticar en varias ocasiones el sistema de salud de Moreno, mencionando que la responsabilidad es absolutamente de la actual candidata, Mariel Fernández.

¿Con qué razón? De esa manera, organizaba “ferias médicas” en distintos barrios de la localidad y con ello aprovechaba para firmar certificados médicos, aceptar consultas y hasta realizaba recetas indicando antibióticos sin saber lo que estaba escribiendo. Incluso, fue así como se destapó su farsa, porque diversas personas empezaron a denunciar que lo recomendado por la supuesta “médica” no daban soluciones, sino que generaban más problemas.

Si bien lo buscó para reclutar votos en la localidad de cara a las próximas elecciones, sí es una realidad de que le salió el tiro por la culata porque su intento fue totalmente fallido. En su vida de “médica” ocasionó: mala praxis, diagnósticos erróneos, medicamentos mal recetados y la bronca de todos los vecinos que pudieron corroborar y hasta denunciar que Vera estaba jugando con la salud de las personas simplemente para generar impacto.

La manera de descubrirla fue muy fácil. Tras tener varias pruebas de que lo que estaba haciendo era totalmente ilegal, un grupo de vecinos se fijó en el registro de matrículas médicas y eficientemente, el nombre de Vera no estaba registrado. Además, al comparar, comenzaron a darse cuenta de que la firma no se veía del todo claro y para peor, ponía por encima el sello con la firma de otra persona que realmente era médico.

En diálogo con C5N, una de las víctimas de Vera contó cómo fue el momento en que fue engañada. En principio, comentó que su hijo de ocho años debió realizarse un apto médico y al verlo, la candidata la citó aparte y le dijo que el resultado de los estudios eran negativos por lo cual debía acudir rápidamente a un hospital para que le indiquen como seguir.

"Cuando lo llevo por mi cuenta al Hospital Posadas y le hice todos los estudios al nene, me dijeron que estaba todo bien. No tenía nada. Mi nene es sano, pero Andrea Vera me dice que mi nene estaba mal del corazón. Me dieron un electro sin sello, ni firma ni nada", expresó y planteó: "Yo pensé que iba a hacer el bien para los chicos y al final es una farsa política".

Otra de las víctimas que tuvo un caso similar al del niño pero con su hijo, aseguró que son muchos los vecinos que fueron parte del plan de Vera, por lo cual la denunciarán con mucho miedo por el qué pasará. "Un montón de gente se atendió con ella porque era gratis. Lo hacía por campaña política para ganar votos. Eso es lo que hace", concluyó.