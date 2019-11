Malcorra vs Faurie: la grieta por el Golpe de Estado en Bolivia que llegó a la Cancillería

Los dos funcionarios que ocuparon el cargo en el ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto durante la presidencia de Mauricio Macri evidenciaron la grieta actual que hay en el Gobierno en torno al golpe de Estado que sufrió Evo Morales en Bolivia. Mientras que el actual Canciller, Jorge Faurie, se mantiene en la postura de que no se trató de un golpe, su antecesora Susana Malcorra manifestó lo contrario.

"En Bolivia hay una sugerencia del poder militar al sistema democrático. Las fuerzas armadas hicieron una recomendación que no debería haber ocurrido, fue excesiva. El acto eleccionario no se respetó en Bolivia y generó insurrección popular, y en un momento, las fuerzas armadas dicen que eso no se puede sostener en la forma que está", dijo hoy Faurie en declaraciones a Radio La Red en la primera mañana.

En la misma radio, pero minutos antes Malcorra dio una definición opuesta. "Hay tres elementos objetivos que hay que evaluar. Primero, que se haya interrumpido el mandato de un presidente democráticamente electo. El procedimiento por el que se interrumpió no es el establecido constitucionalmente, es decir, a través del Congreso", explicó. Y continuó: "Eso no fue así. Él renunció ante una sugerencia por parte de las Fuerzas Armadas. Y la tercera es que las fuerzas armadas tuvieron un rol importante en ese desenlace".

"Cuando uno puede decir estas tres cosas, sí se puede considerar esto un golpe de Estado", remarcó Malcorra al finalizar su idea.

En lo único que coincidieron ambos es que Morales forzó los límites constitucionales de la carta magna que él mismo había modificado al modificar el Tribunal Electoral, luego de la derrota que sufrió en la consulta popular de 2016, para poder presentarse nuevamente como candidato a presidente. A eso se le sumaron las serias irregularidades, que incluso denunció la OEA, durante los comicios del 20 de octubre en donde se detuvo el recuento durante casi 24 horas cuando el resultado era adverso a Morales. Una vez que se reiniciaron la tendencia se modificó y Morales consiguió la diferencia necesaria para imponerse en primera vuelta.

Mientras tanto. en el Gobierno existen posturas encontradas no sólo a nivel partidario -ya que la propia Unión Cívica Radical (UCR) emitió un duro comunicado condenando el golpe- sino también dentro del propio gabinete en donde Macri tuvo, durante la reunión que mantuvo ayer con sus ministros en la Casa Rosada, bajar la línea que tiene pensado mantener de no sostener que se trató de un golpe de Estado.

“Quedamos mal parados, pero hay que ser prudentes. No se sabe a ciencia cierta qué carajo pasa en Bolivia”, manifestó uno de los funcionarios que esperaba una respuesta más contundente por parte de Macri.