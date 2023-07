Malena arrancó la campaña: de la foto con Otamendi a su pedido a Cristina

Con las elecciones cada vez más cerca, los políticos no desaprovechan ninguna situación ni circunstancia para hacer campaña. En este caso, es Malena Galmarini la que elije ir por todo y duplica su voz en dos ocasiones: quiere ser intendenta de Tigre y que su esposo, Sergio Massa, sea el próximo presidente de La Nación. Con ello, toda oportunidad es buena para sumar un puntito más. En la semana, se mostró junto al campeón del mundo, Nicolás Otamendi, y ahora planteó que desea que Cristina Fernández se sume a la campaña.

La ecuación es muy simple para la titular de Aysa, que sabe que en caso de contar con el apoyo de la Vicepresidenta, probablemente las posibilidades de que Massa sustituya a Alberto Fernández sean mucho más altas. Sin embargo, también tiene en cuenta que a esta altura del partido, después de todo lo que hizo Cristina por el país, no se le puede pedir más nada y de hecho, si ella quisiera estar “todo el día en pantuflas y pijama metida en su casa, tiene todo su derecho”, advirtió.

Y es que luego de tantas idas y vueltas en cuanto a si Cristina decidía presentarse como candidata o si formaba parte de una lista, Galmarini confesó que en su momento la ponía “muy nerviosa”, el hecho de que la ex Presidenta se resistiera tanto a hacerlo y así es como también entiende que no hay que pedirle más nada, porque ya con el sólo hecho de estar, es suficiente.

“En un momento, a una dirigente muy importante de La Cámpora le dije ‘por ahí hay que preguntarle a ella… ustedes que tienen más confianza’, porque quizás, de verdad, después de ser dos veces Presidenta, Vicepresidenta, de ser la mujer del Presidente, la mujer del Gobernador, la mujer del intendente, hay un momento que también quizás tiene ganas de estar en pantuflas todo el día en pijama metida en su casa y tiene todo su derecho”, comentó en diálogo con Futurock.

Asimismo, a pesar de mostrarse a favor de que la ex Presidenta tome la decisión que mejor le parezca, hay una realidad y es que no le pierde pisada a sus acciones, y por más de que no quiera contar con la presión del “Pedirle a…”, sí le gustaría que salga de sí misma el brindarle apoyo a Massa de cara a las elecciones.

“Cuánto más le podemos pedir a una mujer que lo dio todo. Yo no me animaría a decir Cristina tiene que acompañar, pero sí desde la necesidad, como lo planteó Máximo (Kirchner). Cuando algún hijo plantea una necesidad, para las madres no lo vemos como una necesidad sino de un modo más imperativo… yo como militante, ojalá que Cristina tenga ganas. No sé si de ir todos los días o ir a algún lugar, pero sí acompañar como ella sienta que puede acompañar”, ratificó.

Dejando un poco de lado su campaña como precandidata a Intendenta de Tigre, hizo mucha más énfasis en lo mucho que podría ayudar Fernández para que el 22 de octubre Unión por la Patria pueda celebrar de seguir gobernando el país. “Cristina es la dirigente con más votos duro de nuestro espacio político y además tiene toda esa experiencia. Dale, como no le vamos a pedir que nos dé una mano cuando ella está armando el traspasamiento generacional del que hablaba el compañero Juan Perón y lo hace conscientemente, lo hace en vida. Cómo nosotros no vamos a querer. Ojalá que tenga ganas”, manifestó.

Tras consultar por el objetivo de acá a octubre, confesó: “El objetivo es uno: ganar la elección para hacer todo aquello que no pudimos mejorar de lo que se podía mejorar, y dar vuelta lo que hizo (Mauricio) Macri”. Y en la misma línea, no dejó de mencionar a la oposición y mostró, según ella, una de las claras diferencias que los dividen a unos y otros. “Nosotros somos más desordenados, gritones, menos hipócritas y ellos vienen desde un lugar donde las peleas y las discusiones no están bien vistas, donde lo que prima es la hipocresía, donde son todos 'señoritos bien' y discutir queda mal”, planteó.

De igual manera, constató que en Juntos por el Cambio fingen ser un partido de una manera hasta que se cierran las listas y demuestran ser lo peor para Argentina. “Se portan bien hasta que cierran las listas y saltan todas las miserias, porque no se unen por la patria, como nosotros, sino para bancar un valor: la represión. Para ellos, reprimir es un valor, una convicción, una propuesta de su plataforma política”, sostuvo.

Hay una realidad y es que últimamente cuando la funcionaria tiene el espacio y tiempo para alzar la voz en un medio de comunicación y manifestar todos sus pensamientos, proyectos e ideas, elije hablar un poco más de su esposo para generarle así una buena imagen de cara a las elecciones que de su campaña propia para sustituir a Julio Zamora.

No obstante, su llegada al público de Tigre lo realiza a través de sus redes sociales en las cuales todos los días publica y genera contenido comentando lo que quiere para su ciudad y qué busca hacer en caso de ganar. Asimismo, aprovechó la llegada de Nicolás Otamendi al país y no dejó pasar la oportunidad de demostrar que su gestión es bancada por un campeón del mundo.

Rápidamente se situó en boca de todos, porque no es frecuente ver como un jugador de la Selección Argentina elije tomar partido por uno u otro político. En este caso, el defensor le obsequió una camiseta de la Albiceleste y ella le regaló una remera que decía “Malena intendenta”. “Gracias campeón. ¡¡¡De El Talar a conquistar el mundo!!! ¡Gracias Nico Otamendi por venir a compartir un gran momento! ¡Y por nunca abandonar La Paloma y amar #Tigre! “, escribió en sus redes sociales.