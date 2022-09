"Mandé a matar a Cristina, hoy me convierto en San Martín": el mensaje que le envió Brenda a su amiga Agustina

Agustina Díaz tiene 21 años y fue detenida en las últimas horas en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La joven quedó bajo la lupa de los investigadores a partir de una serie de mensajes que intercambió con Brenda "Ámbar" Uliarte, donde hablaban de lo ocurrido aquel 1° de septiembre a metros de la casa de la ex presidenta.

La detención de Agustina ocurrió anoche en el partido bonaerense de San Miguel, en el marco de una serie de allanamientos ordenados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Además de su detención, los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a cargo de los operativos ordenados por la magistrada, secuestraron tres teléfonos celulares, de los cuales solo uno estaba activo.

Fue el contenido del celular de Brenda lo que permitió encontrar pruebas que comprometen a Agustina, como el diálogo que mantuvo con ella -a la que tenía agendada como “Amor de mi vida”- en donde Agustina le pregunta a Brenda: “¿Por qué falló el tiro? ¿Cómo mandaste a este tarado?... Y después ¿se puso nervioso?”. La palabra “mandaste” fue la que puso en alerta a los investigadores y abrió un gran número de interrogantes. Por ejemplo, si es Brenda la mente detrás del ataque.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Todas esas preguntas fueron respondidas este martes por la última detenida en el juzgado de Capuchetti. La joven de 21 años dialogó 30 minutos con sus abogados, Javier Molina y Marcelo Herrera. y luego fue indagada por la magistrada. "Fue una declaración inagotable. Fueron dos horas y media donde ella expresó su inocencia. Los elementos probatorios que habían en la causa justamente posibilitaban el desarrollo de los términos en los cuales expuso", sostuvo Molina.

Entre los mensajes que comprometen a Agustina Díaz se encuentra uno con fecha del 27 de agosto -días antes de que ocurriera el atentado contra la vicepresidenta a metros de su casa en Recoleta- donde Brenda le dice a su amiga: "Mandé a matar a Cristina, no salió porque se metió para adentro. Hoy me convierto en San Martin. me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo sí lo voy a hacer. Se me metió el espíritu de San martín en el cuerpo".

En otro fragmento del mensaje, agrega: "Qué hija de p...., se metió adentro antes que le meta el tiro". Ya el 2 de septiembre, el día posterior al ataque contra la ex presidenta, Agustina le envió un mensaje a Brenda, visiblemente decepcionada: "¿Che, pero qué onda que falló el tiro? ¿No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? ¿Vos dónde estás? ¿No seria conveniente que te vayas a tu casa?".

De acuerdo con sus abogados, "no existe ningún tipo de relación entre Agustina y Fernando André Sabag Montiel" (el hombre que empuñó el arma que apuntó y gatilló a la cabeza de la vicepresidenta) y aclararon que hacía tres meses que Agustina no veía a Brenda personalmente. "No la refugió a Brenda cuando se conoció el atentado, de ninguna manera. Agustina no tenía obligación de presentarse ante la Justicia", sostuvo

En su descargo, Agustina además calificó a su amiga de "fabuladora, manipuladora, delirante y fantasiosa". "A Sabag no lo conocía personalmente y dialogó con él en dos oportunidades producto de que tomó el teléfono de Brenda y habló con ella. Sabag le preguntaba a Agustina si Brenda estaba con ella y si iban a salir juntas. Ella está angustiad porque está presa, pero no está angustiada por la resolución judicial que vamos a tener pronto ya que ella es inocente. No tenía pensado alquilar un departamento en las cercanías a la casa de Cristina junto a Brenda, de ninguna manera", continuó con su defensa Molina frente a los tribunales de Comodoro Py.

Un dato no menor es que Agustina sabía que Brenda tenía un arma desde hace varios meses debido a que su amiga le dijo que tenía "problemas" con alguien de su entorno. "Cada uno de los mensajes de WhatsApp los explicó, respondió absolutamente a todas las preguntas, tanto de la fiscalía, como de la defensa y del juzgado. Ese fue un comentario en el marco de una charla de amigas. No es un comentario menor, pero vamos a ser sinceros. Mucha gente, hoy en día, por ahí comenta ese tipo de situaciones por más que esté mal. Lo que le imputan no es encubrimiento, sino la participación en la planificación de la tentativa. Ella tenía miedo por su amiga", aclaró su otro abogado, Herrera.

Las frases más importantes del abogado Javier Molina

Fue una declaración inagotable. Fueron dos horas y media donde ella expresó su inocencia. Los elementos probatorios que habían en la causa justamente posibilitaban el desarrollo de los términos en los cuales expuso. Se alejó, por supuesto, porque es la verdad. No existe ningún tipo de relación entre Agustina y Sabag, pero sí había una relación de amistad con Brenda. Hace tres meses que no le veía personalmente y no pertenecía a ningún tipo de agrupación política o grupos de odio. Hay un hecho que intenta investigar el juzgado, pero no existe esa posibilidad de montaje en la que hicieron referencia en varias oportunidades.

Agustina efectivamente le dijo a Brenda que borrara los mensajes que había remitido por dos circunstancias particulares: aquella persona que obra por la inocencia hasta ese momento de su amiga por si se tenía alguna relación especifica con el atentado que había sufrido la vicepresidenta. Entonces bajo esas pautas fue cuando le dijo ´borrá todo lo que tengas porque te van a inculpar a vos´.

No la refugió a Brenda cuando se conoció el atentado, de ninguna manera. Agustina no tenía obligación de presentarse ante la Justicia. Es más, acá se está imputando la planificación de un delito grave y nosotros estamos esperando observar circunstancias fácticas que demuestren esa planificación. ¡No las encontramos!

A Sabag no lo conocía personalmente y dialogó con él en dos oportunidades producto de que tomó el teléfono de Brenda y habló con ella. Sabag le preguntaba a Agustina si Brenda estaba con ella y si iban a salir juntas. Ella está angustiad porque está presa, pero no está angustiada por la resolución judicial que vamos a tener pronto ya que ella es inocente. No tenía pensado alquilar un departamento en las cercanías a la casa de Cristina junto a Brenda, de ninguna manera.

¿Por qué la tenía agendada a Brenda como "Amor de mi vida"? Porque así se llamaban ambas. Había una relación de amistad desde el segundo año de secundario que la "obligaba" a tenerse de esa manera. No era una relación sentimental o de pareja. No pertenece a ningún movimiento libertario y hace tres meses que no la veía. No existe ningún tipo de persona del vinculo de Sabag ni Brenda que tenga algún tipo de conexión con Agustina.

Estamos en presencia de una o dos personas que son dos personas que han atentado o intentado atentar contra al vida de la vicepresidenta. Agustina está imputada en la planificación del atentado y nosotros entendemos que hay una inexistencia del delito de parte de ella a partir de la prueba que se ha incorporado. Con Brenda eran amigas, se conocieron cuando cursaban el segundo año de la secundaria hace ocho años aproximadamente. Es una relación que se mantuvo en el tiempo y hace tres meses que no se veían personalmente, pero sí se mandaban mensajes habitualmente.

Ella le seguía la corriente a una persona que tenía unas características de personalidad que fueron definidas en la audiencia indagatoria por esta persona (por Brenda) bajo estas pautas de misticismo y libertaria, como dijo en su exposición, surge y quedan plasmadas en ese parámetro.

Las frases más importantes del abogado Marcelo Herrera