¡Manejate como quieras, Caro! Losada y su nuevo sincericidio: "Si soy gobernadora, voy a vivir en Santa Fe"

La senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada volvió a hacerlo. La precandidata a gobernadora de Juntos por el Cambio (JxC) brindó una entrevista a un canal local y reconoció una de las principales críticas en su contra: su lugar de residencia, una de las incongruencias que la persiguen a la hora de representar al poder ejecutivo de su provincia de nacimiento.

"¿Qué es vivir en Santa Fe? Yo la mitad de la semana estoy acá. La mitad o quizás más", aseguró Losada ante el programa El Tres TV. "Entonces, ¿qué es vivir en Santa Fe? ¿Dónde tengo el domicilio? Tengo el domicilio acá. Pero digo, vivir, yo estoy constantemente acá", agregó.

Quien fuera periodista de la señal América TV, por otro lado, destacó que Rosario es su ciudad y que allí nació. Fue justo después de esa aclaración, que vino la sentencia que se viralizó y que la está poniendo -otra vez- en ridículo: "Si soy gobernadora, voy a vivir acá".

El artículo 4 de la Constitución provincial aclara que "las autoridades que ejercen el Gobierno Provincial residen en la ciudad de Santa Fe, capital de la Provincia". Una definición que explica por qué sus opositores persiguen a Losada con el tema de su lugar donde vive.

Aunque para la pareja del senadora nacional Luis Naidenoff, la utilización de ese eje para sus críticas no sería más que malintencionado y prejuicioso para con ella.

"A mí me parece que esas son unas cuestiones que han utilizado en la campaña anterior, que evidentemente a la gente no le ha importado. Y las siguen utilizando, ¿sabés por qué? Porque no tienen nada para decir de mí", afirmó Losada. "Porque mi trabajo en el Senado ha sido siempre defendiendo a esta provincia. Ha sido siempre presentar proyectos que tienen que ver con Santa Fe", agregó.

Lo que es seguro que el mundo de las redes sociales no la perdonó por la confesión que brindó. Y que además la juzgó aún más por su nueva declaración. Un usuario escribió: "Acompaño en el sentimiento a Carolina Losada, y aprovecho para lanzar mi candidatura como alcalde de Estocolmo, si me toca gobernar voy a vivir allá, incluso hasta podría aprender sueco". Aunque es sólo uno de los ejemplos.

Al mismo tiempo, la poco prudente definición, en términos políticos, se sumó a otras barbaridades que salieron de su boca en momentos inoportunos.

Durante una participación en el programa de Mirtha Legrand, aseguró que "en Rosario, en un barrio, en una esquina, estaban vendiendo bebés por 50 mil pesos". Esta afirmación lanzada con la misma levedad que alguien festeja lo rica que estaba la comida que le sirvieron, trajo críticas hasta del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. "¿Hizo la denuncia formal ante la Justicia federal de Rosario? Debería saber que es su obligación como funcionaria pública, frente a un delito gravísimo que afecta el derecho a la identidad y contrario a la dignidad humana", cuestionó el funcionario.

También durante la campaña que la depositó en el Senado, Losada escribió un tuit donde confundió el nombre de una popular localidad de Santa Fe.

"En Villa Crespo visitamos Tregar, donde una vez más las necesidades que se plantean son reglas claras, créditos y una reforma impositiva que impulse el desarrollo económico", escribió en un tuit. El planteo político tenía mucha claridad, aunque lo que no tenía en claro Losada era el lugar en donde estaba.

Luego lo corrigió y cambió el nombre del barrio porteño por el que debía ser: Gobernador Crespo.

En otra oportunidad del año pasado, presentó una ley para penar de dos a cuatro años de cárcel efectiva a quien "impida, estorbe o entorpezca el funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial o de servicios, bloqueando por cualquier medio el libre acceso y salida de personas y vehículos".

Además de la burrada de intentar cercenar un derecho que está amparado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, también por esa idea fue acusada de plagio. "El proyecto de ley por el que se pretende criminalizar a los trabajadores en el ejercicio constitucional del derecho a huelga ya había sido presentado por el diputado Menna de la provincia de Chubut. Es un copie y pegue", denunció la ex senadora nacional María de los Ángeles Sacnun en aquel entonces.

Hay errores que pueden ser perdonados por quienes votan. Y hay otros que no se olvidan nunca más.