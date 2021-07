Manes contra todos, el fallido de Vidal, la marcada de Tolosa Paz y el nuevo "Larreta K", según Bullrich

Carrió también se la picanteó a Manes y defendió al "colorado"

Elisa Carrió también salió a marcarle la cancha a Facundo Manes y aludió a su formación como neurólogo para descalificarlo en la interna con Diego Santilli.

"Yo soy una política exitosa pero no puedo ser jefa de terapia intensiva del Finochietto. No puedo salir a operar porque sería una inconsciente, no me puedo ofrecer para hacer algo que no sé hacer porque en el fondo estoy mintiendo. Para ir al Congreso hay que saber redactar una ley", agregó Carrió.